小冬瓜岳父遭撞「下半身癱瘓」 一句話惹全場鼻酸

冬瓜行旅負責人郭憲鴻發文求助，尋找迎風河濱車道目擊者。（圖／翻攝自冬瓜行旅小冬瓜臉書）





知名生命禮儀公司「冬瓜行旅」負責人小冬瓜（郭憲鴻），發文透露現年73歲的岳父在台北市迎風河濱公園遭學生騎自行車追撞，導致不幸下半身癱瘓。躺在病床上的岳父得知肇事者是學生後，竟豁達地半開玩笑說：「以後罰他考試考進前十名，就減免一點賠償金。」這句充滿包容與高度智慧的話語瞬間引爆無數網友鼻酸與心疼。由於事發現場缺乏監視器，家屬為了後續鑑定與責任釐清，懇請當時經過的民眾提供客觀影像以還原真相。

河濱車道驚傳追撞

郭憲鴻在個人粉專發文指出，這起事故發生於今年5月16日下午約3時30分許，當時熱愛運動的岳父正騎著自行車，行經迎風河濱公園7號疏散門附近的自行車道上，岳父平時體態健朗，長期維持游泳、爬山及騎車的良好習慣，甚至多次報名參加難度頗高的鐵人三項賽事，不料卻在河濱公園遭遇後方強烈撞擊，狀況一度危急，雖然歷經數次重大手術並順利挽回一命，但最終仍被醫生診斷為下半身癱瘓，目前仍在積極復健。

懇請目擊民眾相助

郭憲鴻坦言，一家人原本並未打算對外張揚這樁家庭變故，但因後續與相關單位的保險理賠程序，以及釐清雙方肇事路權與責任歸屬等法律程序仍存在許多模糊空間，因此迫切需要更明確的現場相關影像。

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家屬懇請在5月16日當天下午，曾行經該路段的單車騎士、慢跑民眾或路人挺身相助，不論是目擊過程的言詞描述、現場隨手拍下的照片、或者是運動紀錄器與行車紀錄器的畫面，任何一點線索都將是協助還原車禍的關鍵。

岳父一席話惹鼻酸

郭憲鴻還分享，當全家人在討論未來的求償與責任法律問題時，岳父得知肇事者其實只是一名還在就讀的學生，他非但沒有口出怨言，反而用半開玩笑的溫暖語氣表示：「不然處罰他以後考試都要考進班上前十名，考進前十名的話，我就減免一點賠償金。」

這番豁達的發言讓晚輩既心疼又佩服，郭憲鴻強調，岳父是希望年輕人不要因一時過錯毀了未來人生，家屬也會秉持此正向態度，透過客觀證據讓事件回歸事實解決。文章一出，許多網友看了都紛紛表示「您的岳父真的很善良又溫暖，祝福他跨過這難關持續復健早日康復」「我真的沒辦法想像一個那麼愛運動的人，發現自己可能沒辦法再從事過去喜愛的事物的時候，還能這麼正面，受教了」。

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