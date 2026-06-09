小冬瓜岳父遭追撞下半身癱瘓！急尋現場畫面 他暖心發言惹淚

生活中心／游舒婷報導

知名二代殯葬業者小冬瓜（郭憲鴻）昨（8）日在臉書發文徵求車禍現場的監視器畫面，原來是他的岳父發生意外後下半身癱瘓，因為後續責任釐清需要相關影像，事件曝光後引起網友們的關心，而小冬瓜岳父的一句話更是讓人鼻酸。

小冬瓜岳父遭追撞半身不遂，卻還是用樂觀態度面對。（圖／資料照）

小冬瓜在臉書發文，表示自己的岳父今年73歲，是個相當熱愛運動的人，就在某次騎腳踏車的時候遭到後車追撞，目前下半身癱瘓，狀況一度相當危急，歷經手術後正在進行復健。

小冬瓜表示，原本沒打算公開相關消息，但為了後續保險跟責任釐清，他們現在非常需要現場的目擊者和相關影像，他公開徵求在115年5月16日星期六下午3:30前後（約15:00～16:00期間）在迎風河濱公園7號疏散門附近自行車道的影像，希望可以幫助還原現場狀況。

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除此之外，小冬瓜也分享岳父狀況，表示岳父面對這場突如其來的意外，最掛念的不是自己，而是對方。原來是岳父知道對方是一名學生時，開玩笑表示要對方考進班上前10名就能少一點賠償金，這段話的背後其實是為對方著想，希望那個孩子不要因為一個意外毀掉人生，而是從中學習，這讓小冬瓜不禁感慨，從事發到現在，太太一家人始終用正向的態度面對一切，讓他感到相當佩服。

看到他的文章，網友們也紛紛留言，「我真的沒辦法想像一個那麼愛運動的人，發現自己可能沒辦法再從事過去喜愛的事物的時候，還能這麼正面，受教了」、「岳父是個偉大又溫暖的人，積福必有好報」、「您的岳父真的很善良又溫暖，祝福他跨過這難關持續復健早日康復」。

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