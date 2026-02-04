小刀曝大S俠女義舉 曾霸氣護吳佩慈「我賺錢養妳」

南優賢（右起）、金荷娜、彭小刀、肌肉山山今出席《細細山路私密達》開播記者會。



彭小刀今（2╱4）與金荷娜、南優鉉、肌肉山山出席台韓合製實境節目《細細山路私密達》開播記者會，他前天也出席大S（徐熙媛）紀念雕像揭幕儀式，他與大S等華岡藝校的同學有一個「探索小組」群組，他回憶大S心地善良，還曾對夫家狀況不斷的吳佩慈霸氣表示：「如果有什麼事情，我一定會賺錢養妳。」

小刀透露是在「探索小組」收到大S紀念雕像揭幕儀式的訊息，同學們都排除萬難出席，透露追思儀式由小S與蔡康永主導流程，和大家一起分享大S生前點滴，整個過程是快樂的。

大S處處為人著想，小刀透露過去她因擔心自己淡出幕前，怕經紀人瑋琪賺太少，希望小刀也可以成為瑋琪旗下藝人，俠女義舉不勝枚舉。至於具俊曄現況，小刀表示和對方其實不熟，不清楚他後續計畫。

