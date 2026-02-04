小刀曝大S性格「好到難以置信」 曾私下拜託一事：她是俠女

小刀日前與高中同學參加大S（徐熙媛）紀念雕像參與揭幕儀式，他4日出席節目《細細山路私密達》被問到此事，感嘆人真的要珍惜當下，不過自己與具俊曄並不認識，沒有和對方多說些什麼。

小刀出席節目《細細山路私密達》記者會，訪問聊到大S（圖／小娛樂）

小刀心情複雜，認為到了這個年紀，大家都成為父母，也在演藝圈奮鬥，經歷許多相同的事，當天揭幕儀式，是小S、蔡康永帶領大家，雖說思念情懷滿滿，但眾人還是盡量以愉快、不過度嚴肅的狀態面對。

大S個性善良，對好友總是義氣相挺，小刀表示，中間有段時間大S淡出演藝圈，但擔心經紀人就此失業，還跑來和他說「我跟你共用一個經紀人好不好？」，在小刀心中，大S永遠是天使和俠女。

大S紀念雕像（圖／小娛樂）

小刀說，彼此有個高中同學群組，會固定聚會，此次揭幕儀式，大家在群組裡收到小S的邀請，都排除萬難的前去參加，也傳訊息鼓勵：「她也都收到，但不會多說什麼。他們倆姊妹感情太特別了，外界可能無法完全體會他們的心情。」

至於外傳言承旭在當天哭得泣不成聲，被周渝民攙扶走出場，小刀表示因為坐的位置不在同一邊，不太清楚發生什麼事。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

