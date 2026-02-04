小刀曝韓星私下真實面 「大滿貫影后」金荷娜目標金鐘獎

台韓合製節目《細細山路私密達》由彭小刀、金荷娜、南優賢、李濬榮、肌肉山山主持，進行為期10天的客家古道探訪，4日在台灣舉辦開播記者會。身為節目中唯一的台灣人、客家人，小刀壓力不小，不過實際相處後，他驚訝韓星們完全沒有偶像包袱，眾人還已經約好，要一起去小刀家作客。

《細細山路私密達》主持人：肌肉山山、彭小刀、金荷娜、南優賢（圖／小娛樂）

記者會上，李濬榮雖抱憾缺席，仍驚喜錄製VCR和大家致意。探訪古道的山路崎嶇，有些甚至得要自行拿著鐮刀開闢，南優賢笑說，每天上山前，光是站在入口，就已經產生放棄念頭，爬到最後一天，才突然頓悟，這段旅程就像人生，道路有窄有寬，不斷有新的風景，只要持續走下去，終會有所成長。

廣告 廣告

《細細山路私密達》南優賢（圖／小娛樂）

金荷娜雖說平時愛好自然旅行，但途中有些山路，真的讓她忍不住懷疑「這應該不是人可以走的路吧？」不過也逐漸在過程中，感受到難忘的人文風情、美食佳餚，幸福感蓋過疲憊，還主動問：「好想繼續爬下去，節目會有第二季嗎？」認為這份幸福是一輩子也無法抹滅。

《細細山路私密達》金荷娜（圖／小娛樂）

走古道並不容易，小刀坦言，過去有許多辦演唱會的經歷，知道明星要將包袱拿掉需要時間，擔心過程辛苦會惹得明星不痛快，沒想到大家人都非常善良，和想像中大有落差，在第一刻就已全心投入，讓他相當感動，更感謝肌肉山山作為翻譯的橋樑，才能讓五人感情更加凝聚。

小刀曾以《騎吧！哈林小隊》拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，對於金鐘光環，他謙虛地表示，會得獎完全是拖哈林哥（庾澄慶）、亮哥（卜學亮）的福，「我們其他人算是跟隨，很榮幸可以拿到這個獎，但這不是我的功勞。不過《細細山路私密達》我有展現出哈林小隊的精神。」期許再敲金鐘大門。

《細細山路私密達》小刀（圖／小娛樂）

聽聞台灣有金鐘獎，金荷娜立刻來勁，直言「我想拿！」還笑說大家可以先去小刀家吃飯，隔天再一起去參加金鐘獎。另一方面，南優賢也誇讚小刀是他遇過最溫暖的人，錄影時台灣天氣炎熱，他喃喃自語想要吃冰，沒想到小刀竟默默記下、偷偷為大家準備，心思實在細膩。

《細細山路私密達》小刀、金荷娜目標金鐘獎（圖／小娛樂）

YouTuber肌肉山山在台定居兩年多，精通中文的他此次扛下翻譯重任，一開始聽聞主持陣容時，還不敢相信，因為一位是大滿貫影后，一位是大勢演員，一位是巡演中的歌手，怎會有空參與節目錄製。節目開錄的第一天晚上，他回房間就哭了，認為自己並沒有表現好，但後來的兩、三天，大家都持續給予支持，讓他漸漸就放開了，開玩笑說：「所以第四天我也就隨便翻譯了。」

《細細山路私密達》肌肉山山（圖／小娛樂）

路途艱辛之外，野外的蟲類也比他們想像的還要多，大家怕得要命，唯獨李濬榮無所畏懼，還能徒手抓蟲。南優賢哭笑不得的說，有隻蚊子在他眼皮上叮了個包，導致眼睛腫脹、刺痛無比，眾人一度擔心是不是被蜜蜂蜇，但當地長輩一看，便老神在在地說：「啊那蚊子啦。」

《細細山路私密達》2月8日晚間8點於客家電視台首播；晚間9點中華電信MOD、Hami Video影劇館+(plus）上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

小刀曝大S性格「好到難以置信」 曾私下拜託一事：她是俠女