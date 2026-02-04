小刀細數大S俠女行徑 感嘆：她永遠是我心中天使

彭小刀4日出席客家電視《細細山路私密達》記者會。（黃世麒攝）

大S徐熙媛去年2月2日在日本東京病逝，丈夫具俊曄、小S徐熙娣、S媽黃春梅等人在她逝世一週年於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式；當日也有出席典禮的高中同學彭小刀今（4日）和韓國女星金荷娜、INFINITE南優賢、網紅肌肉山山出席客家電視《細細山路私密達》記者會，分享大S在他心中的「俠女」形象，感嘆：「她永遠是我心中的天使俠女」。

提到對大S的印象，小刀感性表示，大S心地善良到令人無法置信，「她真的是一個俠女！她很在意身邊的每個人，像她有跟佩慈講過，『不管發生什麼事，我一定會出來賺錢養你』，我們前幾天在聊天，發現她也跟另一個朋友講過」。

廣告 廣告

小刀2日和高中同學們一起到金寶山參加大S紀念雕像揭幕活動。（摘自臉書）

他也提到，大S有段時間將重心放在家庭，很擔心跟她共事多年的經紀人會有經濟困難，便主動問他「我們共用經紀人好不好？」，總是設身處地替他人著想的善良，讓小刀不由得再說「她永遠是我心中的天使俠女」。

小刀說，大S逝世到現在，他的心情仍然很複雜，「我們一起成長，從高中到成為爸爸媽媽，都在演藝圈活動，經歷很多相同事情」，感嘆大家都很思念大S。他也坦言，因為跟具俊曄不熟，所以活動當日並未和具互動，至於難過到被周渝民攙扶的言承旭，小刀也說，因為自己在另一邊，加上陷在悲傷情緒裡，因此並未發現。

他說，這些年跟大小S都有保持聯繫，偶爾會傳訊息互相關心，過去的同學聚會也都幾乎會參加。小刀表示，大小S對他跟其他同學而言都是很特別的存在，「她們姊妹的情感太特別了，互相扶持、相愛對方，外人是無法體會這個心情的」。

小刀2日晚間發文，提到他與幾位高中同學在就讀華岡藝校的時候，以大S為首組成探索小組；他們在大S的思念銅像揭幕會上，一下哭一下笑，「就像從高中一路到現在的我們，熙媛的銅像好美，Koo（具俊曄）先生真的給了所有的愛，徐媽?娣、徐家和許家對大S的思念和行動我們大家都被深深的感動，相信熙媛在天上一定感受到滿滿的幸福，我也會努力學習?媛俠義善良的心繼續探索這個世界」，誠心的祝福Koo、徐熙娣、徐媽和所有深愛大S的朋友們

更多中時新聞網報導

台港陸賀歲片拚場 陣容超堅強

周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚

MLB》鄧愷威變太空人 爭入開季名單