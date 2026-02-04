小刀難接受老同學驟逝！曝大S曾擔心吳佩慈出事「要賺錢養她」

【緯來新聞網】彭康育（小刀）今（4日）出席客台全新實境慢綜藝《細細山路私密達》記者會，想起日前才出席高中同學大S徐熙媛的紀念雕像揭幕儀式，「我只能回答說，經歷這一切要很珍惜當下，人真的要很珍惜、努力呼吸的每一刻」。相識近30年，他眼中的大S：「真的好到很難相信，對我來說就是一個俠女，她永遠在意很多人，曾跟（吳）佩慈說如果有一天有什麼事，我一定會出來賺錢養妳。」

小刀（右）和大S是多年老同學，感情緊密。（圖／翻攝小刀IG）

廣告 廣告

小刀和大S都畢業華岡藝校、交情深厚，面對好友驟逝心情很複雜「大家都很思念大Ｓ」，不過因為他和具俊曄不認識，所以揭幕儀式時並沒有多聊，另外，言承旭當天典禮結束後是被周渝民扶著腰離場，被解讀是過度傷心，但是小刀位置和言承旭不同邊，所以並不知清楚。



除了是大S的同學也是小S的，但認為老朋友都有一個默契，簡單的訊息關心與鼓勵就行，不必多說太多，且認為她們姐妹的情感，「大小S的情感真的太特別了，不是我們一般認識的姐妹，她們互相扶持、互相深愛著對方，那種情感我老實說，覺得大家可能沒有辦法完全體會她們的心情」。



提到最後一次見到大S，他印象是在她過世前半年，「S的心真的好到大家很難相信，對我來說她就是一個俠女她，永遠在意很多人。我昨天才跟一個同學通電話，她（大S）曾跟佩慈說如果有一天有什麼事情，我一定會出來賺錢養妳，她其實也跟我另外一個非常好的同學講一樣的話，代表她的心態就是只要能力可以，她都願意照顧大家，就是這種行俠仗義的人」。

小刀不捨老友離世。（圖／娛樂中心攝）

更多緯來新聞網報導

「蜜雪薇琪」回來了！蜜雪推新歌講暗戀 拍MV情緒崩潰

55歲花系列男神都沒變！林煒難得客串就碰上延誤 私下反應曝光