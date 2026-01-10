「小劉亦菲」超慘！訂婚宴上遭渣男悔婚 工作又遇惡老闆逼到裸辭

〔記者李紹綾／台北報導〕陳星旭、盧昱曉領銜主演浪漫愛情劇《軋戲》，兩人劇中展現極致的化學反應，有高達27場的吻戲名場面，從辦公室的曖昧升溫、沙發上的近距離心動，到雪地，甚至醉酒後的各種深吻，讓劇迷們直呼，2026年的開頭就是要親成這樣才對。

《軋戲》改編自祖樂的同名小說，由被譽為最具少女心的導演「貓的樹」執導，故事描述社恐女孩「胡羞」(盧昱曉 飾)不僅在訂婚宴上慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底。閨密為了讓她轉換心情，帶她到劇本殺俱樂部體驗民國主題劇本《雪國列車》，沒想到，她竟對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」(陳星旭 飾)一見鍾情，而他的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」，兩人更在現實中發展出房客與房東、老闆與員工的微妙關係，當菜鳥玩家遇上王牌NPC，一場在戲裡戲外曖昧拉扯、虛實交織的甜蜜奇緣正式展開。

陳星旭身為95後濃顏系男神的代表，他過去在《東宮》中的表現至今仍是經典，這次他挑戰一人分飾兩角的反差魅力，在劇本殺世界裡，他是氣場強大的民國督軍秦宵一，造型禁慾感拉滿，更被盛讚是「從小說走出來的男神」。在現實線中，他是沉穩專業、帶點高冷的建築師「肖稚宇」，對他而言，透過表演讓玩家開心原本只是職責，卻沒想到會遇見胡羞這樣痴情的女孩。為了精準拿捏角色反差，陳星旭在開拍前付出了極大的努力，在已播出的名場面中，最受矚目的莫過於劇本殺鬼屋環節的英雄救美，當盧昱曉被恐怖鬼影嚇到驚慌失措時，186公分的陳星旭邁著的傲人大長腿破霧而來，帥氣地持槍精準殺鬼，隨後在漫天大雪中為她綻放浪漫煙火，這一幕配合導演標誌性的唯美濾鏡，讓螢幕前的觀眾少女心徹底炸裂。

女主角盧昱曉有「小劉亦菲」稱號，她的表現同樣備受關注，造型更是一大亮點，在劇本殺的世界裡，她隨著角色劇情的推展，接連換上摩登、文青與優雅等多變風格，透過不同款式的帽子與修身剪裁，巧妙呈現民國時期融合西式元素的服裝面貌，無愧於「穿搭教科書」的美譽。曾在英國留學、主修服裝設計的專業背景，讓盧昱曉在詮釋角色的美感時更顯游刃有餘，回顧她在《雲之羽》中塑造的上官淺一角，帶著一種處處佈局卻又身不由己的破碎感，到了《軋戲》中，她轉而化身為純粹且堅韌的胡羞，再次證明了自己無可取代的氛圍感女神地位。

對於甜劇愛好者來說，最關心的莫過於男女主角的撒糖頻率，《軋戲》裡的27場吻戲涵蓋了各種情境，從確認心意的定情吻、充滿曖昧試探的沙發吻，到浪漫至極的雪中吻與引擎蓋吻，誠意十足，陳星旭與盧昱曉之間一冷一熱、一剛一柔的化學反應，讓每場親密戲都充滿了火花。

近日劇組更提前公開了引擎蓋吻的拍攝花絮，彩排時，陳星旭注意到盧昱曉穿著短裙，擔心她大幅度的動作會不小心走光，隨即展現霸氣又細膩的一面，他一臉正經地對導演說：「她穿短裙抱都沒法抱，坐在引擎蓋上更不方便，太短了，讓她換長褲吧！」

正式拍攝時，他更是男友力爆棚，輕而易舉地將盧昱曉一把抱起、拉入懷中深情甜吻，讓網友紛紛敲碗開嗑，等不及要與「欲宇還羞」CP 一同跌入這場越親越上癮的浪漫漩渦裡。

《軋戲》的整體質感，更得益於導演貓的樹對影像美學的極致追求，曾打造過《如此可愛的我們》、《當我飛奔向你》等高口碑甜劇的貓的樹，這次延續了他招牌式的細膩光影處理，並投入了專業級攝影器材與先進的轉場技術。劇本殺中的民國諜戰線細節嚴謹地參考了史料，每一個環境也皆由專業團隊全程監修，力求讓觀眾體驗到真正的沉浸感。從劇本殺延伸至現實的冬日治癒愛戀《軋戲》正於愛奇藝國際站熱播中。

