小動作大學問！劉寶傑解讀魏哲家拜會日相舉動 直嘆「商人的鼻子最靈」

[Newtalk新聞] 資深媒體人劉寶傑今（10）日分析本月5日拜會日本首相高市早苗的台積電總裁魏哲家的一個小動作，認為是精心設計、幫助高市拉抬聲勢的舉動，確保自民黨在眾議院改選中大勝，從而維持東亞局勢穩定，避免戰爭對台積電的致命風險。劉寶傑強調，台積電向來不介入政治，但魏哲家的動作反映商人敏銳嗅覺，視高市備戰理念為嚇阻中國、止戰的關鍵，與台積電利益高度契合。

劉寶傑指出，魏哲家5日赴東京首相官邸會晤高市早苗時，從口袋取出高市2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家—我的「日本經濟強韌化計畫」》，讓高市驚訝到「瞬間石化，嘴巴無法閉合」。此書被視為日本半導體政策的藍圖，主張透過「危機管理投資」與「成長投資」強化經濟安全，促成台積電赴日設廠。會面照片迅速成為宣傳焦點，魏哲家並宣布台積電評估熊本二廠升級至3奈米製程，投資額逾170億美元，創日本國內首例。

劉寶傑分析：「這個動作明顯經過設計，魏哲家當然知道日本在改選，當然知道這會影響選情，代表他明火執仗為高市助選。」劉寶傑認為，台積電從不表態政治立場，更不會赤裸裸介入選舉，既非有求於日本，也不是台積電需巴結對方（反倒是日本期待台積電投資），唯一理由是希望高市領導的自民黨不僅勝選，還要大勝，以穩定東亞情勢。「台積電技術獨霸天下，各國政府爭相青睞，唯獨戰爭是揮之不去的夢魘。」

劉寶傑進一步解讀，高市早苗被視為中國「眼中釘」，許多專家認為她當選將加劇中日緊張，甚至波及台海。但台積電看法相反，高市的備戰目的是嚇阻止戰，讓中國不敢輕舉妄動。「能夠對中國產生威嚇效果，才能避免戰爭發生，這邏輯符合台積電判斷。」他補充，周邊國家多持此主流看法，唯中國國民黨例外。

劉寶傑也點出商人態度轉變：「蕭旭岑最近鬧笑話，說兩岸共賺世界錢，但他沒發現商人已經變了？以前國民黨訪中，連戰帶隊冠蓋雲集；現在大老闆誰還跟去中國？取而代之是能吃黃仁勳熱炒宴，才是身價與訂單保證。」他結論，「商人的鼻子最靈，看魏哲家的動作，告訴我們很多事。」

