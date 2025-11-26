小動作大警訊！解放軍明年換發《預備役人員證》 建構軍事「秒級動員」體系威脅台海

中國解放軍將自2026年起換發具晶片防偽功能的《中國人民解放軍預備役人員證》，取代舊版預備役軍官證。 圖：翻攝陸網/中國網

[Newtalk新聞] 中國官媒《央視》報導，解放軍自2026年3月1日起，將統一制發具晶片防偽功能的《中國人民解放軍預備役人員證》，取代舊版預備役軍官證，證件採系統生成唯一識別身份編碼，涵蓋預備役軍官、軍士與士兵。

《央視》強調，此舉為《預備役人員法》施行後最重要配套措施，要求各級須「高度重視、嚴密組織實施」。軍事專家指出，新證件高防偽、易識別特性，將可大幅縮短戰時身份驗證與召集時間，從數日壓縮至數小時，顯見解放軍正加速建構「秒級動員」體系。

此項改革延續2023年《預備役人員法》、2024年《預備役人員管理暫行條例》等連環動作，與近年預備役部隊直屬中央軍委、納入戰區聯合作戰指揮鏈等舉措一脈相承。分析人士警告，在台海局勢持續緊張之際，解放軍後備力量現代化已進入「最後一哩」，動員效率顯著提升，對台海構成新的警訊。預計2026年全面換證完成後，配合年度動員演習規模擴大，將進一步展現「全民動員、快速轉進」實戰能力。

