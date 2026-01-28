小動物吸財！老闆中百萬賞蟾蜍吃紅 Q萌店狗神助攻開貳獎

臨近年尾，大家都希望發財好過年，台彩公司分享近期3則中獎小故事，在彰化、台中、宜蘭各有1名幸運兒刮中「2000萬超級紅包」刮刮樂的貳獎100萬元，其中1名工廠老闆大方買刮刮樂犒賞員工，直接刮出百萬獎金。

彰化二林鎮的彩券行擺放1隻咬錢蟾蜍，待人大方的工程行老闆開心刮中貳獎100萬元讓蟾蜍吃紅。（圖／台彩提供）

位在彰化縣二林鎮的「巧富有彩券行」（彰化縣二林鎮北平里仁愛路370號1樓）業者分享，當地1名工程行年輕老闆非常大方，有次帶著工班師傅下班後到彩券行，買下整本「2000萬超級紅包」與員工同樂，當時就刮出10萬元獎金，老闆當即包紅包和彩券行，讓彩券行的「咬錢蟾蜍」多咬些財氣來。

由於年節將至，師傅們辛苦加班趕進度，該名老闆為了提振士氣，再帶著眾師傅一起來刮整本同款刮刮樂，沒想到直接刮出貳獎100萬元，師傅們也開心的手舞足蹈。

另1則神奇故事發生在台中市太平區「包旺彩券行」（台中市太平區東平里東村路109號1樓 ），業者表示，有1對30多歲的年輕夫妻時常來消費，丈夫常買刮刮樂，他們向店員分享，有次去拜拜求好運，當晚就夢見「燕子」飛入夢中。隔天他們赴該彩券行買彩券時，恰好遇到燕子在店門口築巢，太太認為有緣，買了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，果真刮出貳獎100萬元，太太激動的差點落淚。

宜蘭1間彩券行的12歲店狗「黑妞」替男子挑了2張2000萬超級紅包刮刮樂，其中1張幸運開出貳獎100萬元。（圖／台彩提供）

還有1樁中獎奇聞來自宜蘭縣「大家贏投注站」（宜蘭縣宜蘭市和睦里和睦路2-14號一樓），先前有位5旬男子來買刮刮樂，碰巧遇上12歲的店狗「黑妞」，男子推算黑妞生肖屬馬，於是讓黑妞伸爪替他挑選，黑妞選出的2張刮刮樂中，有1張刮出貳獎100萬元，驚人巧合讓男子直呼神奇，承諾會帶滿滿罐頭答謝黑妞「神助攻」！

