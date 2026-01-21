小包裝青江菜碳足跡揭曉 鎖定碳排熱點 兼顧減碳與經濟效益

目標產品-250克小包裝青江菜。（圖：桃園場提供）

▲目標產品-250克小包裝青江菜。（圖：桃園場提供）

農業部桃園區農業改良場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區鮮一有機農場合作，針對其生產的250公克小包裝青江菜，依環境部公布的「碳足跡類別規則（CFP-PCR）蔬菜與雜糧2.0版」，完成生命週期碳足跡盤查。盤查結果順利通過第三方公正單位查證，每包碳排放量約0.3485公斤二氧化碳當量；接下來將輔導農民申請環境部「碳標籤」，讓產品取得「綠色身分證」，成為消費者低碳生活的新選擇。

桃園場表示，盤查結果顯示「製造階段」為生產端最大碳排來源，約占總量30.4%；除冷藏庫用電外，冷媒逸散造成的溫室氣體排放亦不容忽視。傳統冷藏庫常使用高暖化潛勢（GWP）冷媒，一旦管線發生微量洩漏，對環境影響甚鉅，可能成為農業淨零的隱形殺手。此外在原料取得階段（約占總量15%），碳排熱點主要集中於肥料與栽培介質。該場分析，有機質肥料施入土壤後，經微生物作用可能釋放氧化亞氮等溫室氣體，且泥炭土等進口資材的開採與長途運輸，也會墊高碳排。

「不少碳排熱點反映出流程中的低效率，透過盤查找出熱點，有機會以相對較低成本的改善措施，同步減排並降低支出。」桃園場透過盤查，可鎖定原料階段與製造階段的主要碳排熱點，例如冷藏設備耗能、冷媒管理與施肥方式等，不僅有助降低溫室氣體排放，也可協助農友找出成本改善空間，達成減碳與獲利的雙贏。

桃園場掌握關鍵熱點後並提出具體改善建議，讓農民減碳更「有感」：首先針對製造端（冷藏設備管理），建議集貨包裝場應建立冷藏設備定期巡檢機制，防堵冷媒洩漏；未來汰換設備時，優先考量採用低GWP（低全球暖化潛勢）冷媒，如新一代替代冷媒等，並配合設備安全規範評估導入節能冷藏設備，此舉可望降低製造階段碳排。其次，針對原料端（田間管理），持續推廣合理化施肥，依土壤檢測結果精準施用肥料，避免過量施肥造成多餘氮素轉化為溫室氣體，並評估以在地資材替代部分進口介質，降低運輸碳足跡。

桃園場強調，產品碳足跡盤查不僅是為產品貼上標籤，更重要的是協助農民「看見」生產流程中的改善機會。透過優化冷鏈設備與田間肥培管理，不僅能降低生產成本，也能提供碳排資訊透明的優質蔬菜，讓消費者在餐桌上也能為永續盡一份心力。