小北百貨再爆「簡體字布條」挨轟 業者道歉：已立即撤除、再檢視機制

連鎖賣場「小北百貨」近日爆出「簡體字之亂」，當時業者才承諾加強審核與管理，沒想到又被發現店門口的布條出現簡體字，再掀爭議。對此，小北百貨道歉表示，第一時間已要求門市立即撤除，並禁止使用，同時已全面啟動再檢視機制，要求全台門市不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字。

日前有網友發現小北百貨「簡體作業袋」，引發爭議，業者隨即道歉，強調會改善，怎料，隔一周又爆出「簡體字布條」再遭砲轟說一套做一套。

小北百貨則回應，日前針對文教類商品出現簡體文字一事，公司已即刻要求全台門市全面下架相關商品，並完成該類商品之清查作業。然而，在相關管理措施尚未全面落實前，近日仍有門市於其他對外廣宣物上出現簡體文字之疏漏，顯示在整體管理與落實執行上仍未周全，對此深感抱歉。

小北百貨表示，針對圖中出現內含簡體文字之布條，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用。同時公司亦已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字。

小北百貨說，此次事件反映出公司在內部管理、溝通與審核流程上仍有不足，未能在第一時間同步落實於所有環節，對因此造成消費者的疑慮與不佳觀感，深表歉意。未來小北百貨將持續以「繁體中文為台灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣之審核機制、內部宣導與教育訓練，並維持品牌一貫的原則與一致性。

