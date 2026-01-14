小北百貨又出事！作業袋風波剛過又被抓包掛簡體字布條 官方急回應

小北百貨日前因販售簡體字作業袋遭炎上，未料風波剛過又被發現在門口掛簡體字布條賀新春。（示意圖：shutterstock／達志）

知名連鎖雜貨店小北百貨日前才因販售簡體字作業袋，遭網友怒轟後急忙道歉，未料風波剛過，又被民眾目擊竟掛上簡體字的賀新年布條，挨轟根本沒學到教訓，更被質疑是不是故意的。對此小北百貨緊急道歉，表示將全面啟動再檢視機制。

一名網友在Threads上貼出照片，只見小北百貨在門口掛起慶祝新年的布條，上面寫著「福馬迎春 新春快樂」，但仔細一看，竟然是簡體字，該名網友揶揄「小北百貨現在連用繁體字都不願意了嗎」。

文章迅速發酵，不少人留言怒轟：「道歉完馬上再貼簡字春聯是哪招」、「這哪間分店，太扯了吧」、「先不說字體，這美工也太弱了吧，美編這麼混的嗎」、「上次講的很好聽說會改進，結果只是敷衍一下」、「一次可以說疏忽，連續2次我會懷疑根本是故意的」、「身為美工，就算用到簡體字型做稿，遇到不支援的繁體字，也會另外用字型想辦法，再拼成繁體字，小北的美編這樣直接放簡體字真的很懶」、「都特地上LOGO了，改個繁體是會有多累」。

對此小北百貨緊急在下方留言致歉，表示感謝大家持續關心並提醒，日前針對文教類商品出現簡體文字一事，公司已即刻要求全台門市全面下架相關商品，未料管理措施還未全面落實，又發生門市於其他對外廣宣物上出現簡體文字之疏漏，顯示在整體管理與落實執行上仍未周全，對此深感抱歉。

小北百貨表示，得知此事後第一時間已要求該分店立即撤除布條，並重新全面清查194家分店對外文字內容，嚴禁使用簡體文字。小百百貨說，此次事件反映出我們在內部管理、溝通與審核流程上仍有不足，未能在第一時間同步落實於所有環節，未來將持續以「繁體中文為臺灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣之審核機制、內部宣導與教育訓練，並維持品牌一貫的原則與一致性。

