小北百貨又被抓「偷掛簡體字布條」！業者348字急回應

近年來許多台灣本土企業，都被網友發現在商品名稱使用「中國用語」或者簡體字，引起部分人士不滿，其中連鎖生活百貨賣場「小北百貨」，繼日前被抓到販售「簡體字的作業袋」，並火速下架該產品後，近日又被捕捉到掛上含簡體字的「春節布條」，引發網友炮轟「說一套做一套」。對此，小北百貨火速做出回應，寫下348字，強調將「重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字」。





連鎖生活百貨賣場「小北百貨」24小時全年無休還，是許多家庭的好幫手。（示意圖，非當事店家／翻攝「小北百貨」官網）

1名網友在Threads上發文，貼出小北百貨店外掛出「福馬迎春 新春快樂」的春節布條，不過仔細一看卻發現布條中的「馬」、「樂」都是簡體字，眼看前幾天才被抓包販售「簡體字的作業袋」，現在又發生類似事件，讓原PO傻眼寫下「小北百貨現在連用繁體字都不願意了呀？」。

文章一出，立刻吸引超過7200名網友朝聖，直喊「道歉完馬上再貼簡字春聯，會道歉但不知悔改」、「說一套做一套餒，當台灣人這麼好呼嚨啊」、「美編的工作這麼輕鬆？是有多懶啊？AI都比你好」、「這太誇張了吧？在台灣用什麼簡體字？你們是台灣企業欸」、「啊不是幾天前才說不會用殘體字嗎？」、「上次講的很好聽說會改進，結果只是敷衍一下」、「要抵制的店又一間！」。

文章一出，立刻吸引超過7200名網友朝聖，開轟小北百貨「說一套做一套」。（圖／翻攝自 Threads）





眼看再度因簡體字引發炮轟，小北百貨再度做出回應，表示日前針對文教類商品出現簡體文字一事，公司已即刻要求全台門市全面下架相關商品，並完成該類商品之清查作業。「然而，在相關管理措施尚未全面落實前，近日仍有門市於其他對外廣宣物上出現簡體文字之疏漏，顯示我們在整體管理與落實執行上仍未周全，對此我們深感抱歉」。

小北百貨進一步表示，「針對圖中出現內含簡體文字之布條，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用。同時，公司亦已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市，不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字」。

小北百貨做出回應。（圖／翻攝自 Threads ＠_showba_）





小北百貨坦言，「此次事件反映出我們在內部管理、溝通與審核流程上仍有不足，未能在第一時間同步落實於所有環節，對因此造成消費者的疑慮與不佳觀感，我們深表歉意」，強調小北百貨未來將持續以「繁體中文為台灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣之審核機制、內部宣導與教育訓練，並維持品牌一貫的原則與一致性。













