小北百貨新年布條驚見"簡體字" 總公司:清查所有文字

快過年了，許多店家門口，都會張貼新年布條，增添熱鬧。但卻有網友發現，在高雄，一間小北百貨門市，門口貼的賀詞布條，出現簡體字，由於其他分店之前才被發現，賣簡體作業袋，不到一週，出包兩次，小北百貨也趕緊澄清，布條是店家自行設計，總公司不知情，會要求149家門市，重新清查所有對外文字。





小北百貨不管何時，都有民眾上門購買生活用品，但高雄卻有民眾到分店消費，發現店家門口的布條，居然大剌剌呈現簡體字。（圖／民視新聞）

架上生活用品、零食餅乾，應有盡有，小北百貨不管何時，都有民眾上門購買生活用品，但高雄卻有民眾到分店消費，發現店家門口的布條，居然大剌剌呈現簡體字。民眾表示，是希望還是繁體，畢竟我們是在台灣、台灣人就用繁體啊，我們有我們國家規定的字體嘛，我們愛國啊、覺得沒什麼關係，因為可能現在年輕人，也不太會去注意到這個。





總公司以348字寫下道歉文，強調會要求194家門市，重新清查所有對外文字，但卻被網友質疑是用GPT生成。（圖／民視新聞）





布條賀詞，寫著福馬迎春、新春快樂，但仔細看看其中的馬和樂字，都是簡體字，照片PO上網，輿論炸鍋，尤其之前，其他分店才發生架上賣簡體作業袋，業者火速把商品下架，沒想到一週不到又出包，網友就說，上次說的改進，只是敷衍。小北百貨行銷部公關經理吳澄彥表示，因為他們想要增加這個節慶的氣氛，所以做了一個自發性的宣傳，但是他們並沒有跟總公司這邊去做溝通。

店家裡裡外外，貼滿文宣布條，為了增添過年喜氣，疑似使用AI自行生成布條，即使屬於單店行為，總公司事後也以348字，寫下道歉文，強調會要求194家門市，重新清查所有對外文字，但卻被網友質疑是用GPT生成。小北百貨行銷部公關經理吳澄彥表示，我們都是經過內部會議，而且會同公關專業的相關單位，一起研究討論出來的，我們是負責任的公司，也是負責任的企業，所以我們會做負責任的行為與動作。布條字體出現簡體字是否妥當，有些民眾介意，也有人不在意，但畢竟是對外門面，文宣內容得再三核對，避免不小心觸動意識形態上的敏感神經。





