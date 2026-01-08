小北百貨賣「簡體字作業袋」挨轟 官方致歉全台194門市下架

小北百貨販售中國製作業袋，卻將內附的簡體字卡片原封不動一同上架。（翻攝自購物網站）

兒時必備的「補習袋」竟成為政治敏感焦點。台灣知名本土生活連鎖百貨「小北百貨」，近日被網友揪出販售的「國小作業防水袋」上，竟大剌剌標註簡體字及羅馬拼音，引發大批網友反感與抵制聲浪。對此，小北百貨昨（7日）展現極高誠意，宣布全台194家門市相關商品即刻下架，危機處理態度獲得6萬網友按讚支持。

近日有網友在逛小北百貨時，發現文具區販售的作業袋印有簡體字樣，拍照上傳至社群平台Threads後引發熱烈討論，不少網友表示，雖然生活用品中國製已是常態，但文教類產品使用簡體字「很不專業」，甚至有人直言：「小孩正在學習階段，簡體字真的不行。」更有資深文具控痛批，現在文具店充斥簡中盜版及未檢驗合格的玩具，呼籲本土企業應嚴格把關。

廣告 廣告

眼見輿論延燒，小北百貨官方小編出面回應，感謝大眾的提醒與指正，強調：「繁體中文為台灣主要通行文字，小北百貨身為台灣本土企業，一向恪守此一原則。」經過內部查核，證實該商品確實為門市販售品，已在第一時間下令全台194家門市全面下架，並同步盤點、檢查所有文教類商品。小北承諾未來將加強審核流程，嚴格把關商品內容，避免類似情況再次發生。

這份道歉聲明迅速吸引超過6萬人點讚，網友紛紛留言讚賞：「願意改的都支持」、「此文正式列為企業作文比賽第一名」。更有消費者建議，小北未來可以推出「台灣製造專區」，提高本土小廠商的曝光率。這場「簡體字風波」在官方的明快處置下，意外轉化為品牌加分的正面公關事件。





更多《鏡新聞》報導

期末出簡體考卷、師名片印「中國台灣省」 高科大回應：加強宣導

小學開放簡體字應考惹議 前特首梁振英稱繁體字為「香港特色」

蕭美琴贈美媒伴手禮「自由鳳梨」 曾拒交配方斷然放棄中國市場