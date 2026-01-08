小北百貨遭轟「賣簡體字作業袋」 官方急通知194門市下架

小北百貨遭轟售簡體字作業袋。（示意圖／小北百貨提供）

知名連鎖賣場小北百貨近日被民眾發現，作業袋上有以簡體字標示的各科目名稱，在網路上掀起熱議。對此，小北百貨小編看到該消息後出面回應，表示已通知全台194家門市下架商品，未來將持續加強商品審核與管理流程。

一名網友在社群平台Threads發文指出，在小北百貨發現竟然賣簡體字的作業袋商品，因此提出質疑「小北百貨⋯⋯你認真的嗎？之前賣防災包，結果你現在在賣簡體作業袋？」從貼文中的照片可見，作業袋中印著數個學科分類，包括英語、數學、歷史、化學、政治、政治、物理等，下方還標上中國大陸使用的拼音。

貼文曝光後在Threads上掀起熱議，不少網友紛紛表示，「生活中已經滿多中國製的東西了，有的品質也不錯，不過版主在意的是簡體字」、「小北很多中國產的物品，雖然都是合法進口，但是一堆簡體字真的很糟糕」、「小北其實沒有想像中那麼『在地』」；不過也有人表示「可以理解教育類不要出現簡體字混淆孩子認字，但有必要完全不准通路出現中國製商品嗎」、「可是有台灣廠商生產繁體作業袋嗎？如果沒有的話不是該檢討為什麼台廠不生產？」

對此，小北百貨官方帳號在貼文下方回應，表示經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，「已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。」同時感謝大家的提醒與指正，強調繁體中文為台灣主要通行文字，小北百貨身為台灣本土企業，一向恪守此原則。

小北百貨承諾未來將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，業者將持續努力，提供更完善的商品服務。

小北百貨的回應獲得不少網友肯定，留言「此文正式列為企業作文比賽第一名，請金色三麥抄三遍」、「回覆很有誠意」、「就你這個反應給你100分」、「就衝著你們願意傾聽民意，直接下架的舉動，我以後會一直光顧小北」。

