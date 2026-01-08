小北百貨驚見「簡體字作業袋」！急宣布「全台門市下架」

生活中心／周希雯報導

「小北百貨」是台灣本土的連鎖生活百貨賣場，不僅全年無休還24小時，販售的商品從日常所需到五金都有，是許多家庭的好幫手。不過近期有網友發現，店內竟販售「簡體字的作業袋」，令眾人相當反感，「真的要學中國的政治課嗎？」隨著爭議持續延燒，小北百貨也迅速現身回應，處理方式獲得一票國人肯定，「就你這個反應給你100分」

近期有Threads網友發文，傻眼表示「小北百貨⋯你認真的嗎⋯之前賣防災包，結果你現在在賣簡體作業袋？」並附上店內拍攝的照片，作業袋雖標示為「進口精品」，但上面印製的「數學、歷史、化學」等文字，全是用簡體字書寫，甚至有台灣沒有的科目「政治」，下方還有中國常用的漢語拼音。原PO強調，他並非完全反對中國製產品，但反對「中國製簡體產品」，認為「我生活在用繁體中文的國家，我為什麼不能對簡體商品出現在連鎖百貨提出疑問？」

畫面曝光引發許多網友疑慮，「小北還南部出來的欸==」、「雖然都是合法進口，但是一堆簡體字真的很糟糕。玩具才是重災區」、「光作業就不一樣吧…那個政治好傻眼」、「這些東西我們下一代在用的欸，你能不重視？」對此，小北百貨迅速現身留言區回應，強調「繁體中文為臺灣主要通行文字，小北百貨身為臺灣本土企業，並一向恪守此一原則。」經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，「我們已於第一時間通知全臺194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。」承諾未來將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生。

該聲明如今已獲得7萬人點讚，一票網友也肯定表示，「此文正式列為企業作文比賽第一名」、「就衝著你們願意傾聽民意、直接下架的舉動，我以後會一直光顧小北，也請繼續當愛台灣的廠家，不要整間小北都是阿六製品」、「就你這個反應給你100分」。也有網友呼籲，「請小北規劃台灣產品專區，大家才不用跑來跑去找台灣製產品」、「我是覺得賣陸製品無可厚非…確實是便宜，會買的就是自己的選擇，文教類的東西陸製品也不是不可以，但是簡體就真的不行了，小孩正是學習的階段，畢竟官方用字是繁體中文」。

