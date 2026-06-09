小南便當釀「連環爆」 追中油天然氣、瓦斯桶洩

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現場滿目瘡痍，瓦斯鋼瓶還埋在瓦礫堆中。（圖／東森新聞）





新竹市高翠路上的小南便當發生嚴重氣爆，初步研判為液化石油氣管線破裂外洩所致。不過由於現場除了瓦斯鋼瓶外，中油天然氣管線也被發現破裂，因此不排除天然氣也是造成爆炸的原因之一。

氣爆後的便當店內部畫面曝光，只見磚牆炸毀倒塌、滿目瘡痍，瓦斯鋼瓶埋在瓦礫堆中。這起意外造成重大死傷，消防局初步研判，是液化石油氣管線破裂洩漏，遇上電氣火花後引發爆炸。

瓦斯行老闆：「你看看天然氣的表就在門口，而且已經炸掉了，那為什麼會爆炸？那是在屋外的設備，代表管線裡面可能也發生問題。」

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瓦斯行業者認為，天然氣管線也可能涉及爆炸原因。從現場照片可見，便當店內外的天然氣管線都已炸裂外露。而這次氣爆威力驚人，整條街道幾乎成為受災區，影響範圍達200公尺，共波及57戶住家，因此天然氣因素仍無法排除。

消防專家林金宏：「如果現場不只爆炸一次，而是連續發生兩次、三次爆炸，尤其是兩次爆炸的情況，我認為有可能是桶裝瓦斯先外洩爆炸，之後又把天然氣管線炸斷，進一步引發後續爆炸。」

氣爆原因相當複雜。據了解，便當店3天前才更換瓦斯，店內共存放4桶瓦斯，備用量雖符合規定，但仍可能因瓦斯整夜持續外洩、蓄積，最終釀成重大事故。

消防專家林金宏：「如果洩漏的地方沒有熱源，它不會立刻引爆。桶裝瓦斯比空氣重，會蓄積在低窪處，所以如果是桶裝瓦斯外洩，一樓就有可能成為起爆點。」

爆炸戶便當店老闆謝先生：「我們店裡有裝瓦斯洩漏警報器，其實也都沒有警報。」

為何警報器沒有作動？究竟是設備異常、開關遭關閉，還是當時3樓員工未關冷氣及其他電器設備，產生電氣火花引燃外洩氣體，目前都還有待進一步調查釐清。雖然便當店瓦斯存放量未達列管標準，但業者有投保火險及公共意外責任險，未來相關理賠與賠償程序，也可望讓受災戶不至於求償無門。

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