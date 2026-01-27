小博士文教機構慰訪駐軍 展現民敬軍熱忱

記者孫建屏／綜合報導

為向終年戮力執行戰備演訓，守護國家安全的國軍官兵表達敬意和謝忱，屏東縣軍人服務站敬軍顧問、小博士文教機構董事長廖勝冠今（27）日由專員蔡尚武陪同，慰訪陸軍第8軍團指揮部、空軍防空部，希望透過「民敬軍」的實際行動，展現國人對國軍的支持和關懷。

廖勝冠一行到訪時，受到各單位主官及重要幹部的熱烈歡迎，8軍團指揮官劉中將除感謝小博士文教機構敬軍團多年來持續不斷的為國軍加油、打氣外，也強調，單位全體官兵必將專心戰訓本務工作，以達成保衛國家安全的使命。

廖勝冠表示，國軍弟兄姐妹們為戰訓整備的付出與努力，不分晝夜、守護家園的決心，全體國人有目共睹，也才得以安居樂業，「軍愛民、民敬軍」不只是口號，而是他心中持之以恆的信念，此行就是要向勞苦功高的將士們表達最誠摰的敬意與感謝，並提前向弟兄姐妹們祝賀農曆春節。

小博士文教機構春節敬軍團今日慰訪陸軍第8軍團指揮部等駐軍，以實際行動展現國人對國軍的支持和關懷。（屏東縣軍人服務站提供）

屏東縣軍人服務站敬軍顧問廖勝冠率團慰訪空軍防空部，並致贈春節慰問金。（屏東縣軍人服務站提供）