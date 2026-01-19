小卡抽爆！JOJO、膽大黨15款人氣IP卡牌限時登場 宅一番卡牌機進駐南港LaLaport

動漫卡牌迷有福了！「宅一番」卡牌機自1月23日至3月22日進駐南港LaLaport威秀影城，一口氣集結10大熱門IP、共15款卡牌系列，橫跨熱血戰鬥、校園戀愛與話題新番，多款新IP卡面同步亮相，成為近期動漫迷關注焦點。

本次卡牌陣容最大亮點，在於多部高討論度作品首度加入卡牌行列，包括《JOJO的奇妙冒險》、《膽大黨》、《一拳超人》、《鏈鋸人》與《86－不存在的戰區－》，皆推出全新限定設計；同時也讓《排球少年》、《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》等經典IP再度回歸，補齊過往未蒐集完成的缺口。

JOJO的奇妙冒險。（圖／宅一番）

《JOJO的奇妙冒險》首次登場 JOJO立、燙金卡面成亮點

首次加入卡牌機陣容的《JOJO的奇妙冒險》，推出兩套全新系列。第一套以第一、二部角色為主，將喬納森、迪奧、西撒等角色的經典「JOJO立」完整呈現，搭配高飽和配色與角色專屬背景，並加入燙金姓名壓紋設計；第二套「星塵遠征軍」則同時收錄單人角色卡與替身主題閃卡，承太郎、老喬瑟夫等角色皆入列，另包含替身角色伊奇的特殊卡面，整體視覺層次感十足。

戰鬥系話題新番齊聚 《膽大黨》、《一拳超人》主打動態構圖

《一拳超人》本次卡牌以角色戰鬥瞬間為核心，收錄埼玉、傑諾斯、波羅斯等人氣角色，卡面結合放射背景與燙金元素，強化力量感與角色氣場；《膽大黨》則以高對比色與快速動態構圖呈現主角群與異世界場景，卡面風格鮮明，完整呼應作品高速、失控又混搭的敘事節奏。

86-不存在的戰區-。（圖／宅一番）

《86》、《鏈鋸人》限量設計 戰爭感與潮流風格並存

《86－不存在的戰區－》卡牌設計融入雷達介面、戰術標記等視覺元素，並推出將蕾娜與先鋒戰隊同框的團體卡，重現作品中冷靜而沉重的戰爭氛圍。《鏈鋸人》則以現代潮流視角切入，透過大膽字體與色塊定格角色戰鬥姿態，同時收錄戰鬥與日常造型，呈現角色性格的多面向。

校園與青春題材補齊收藏線 《排球少年》、《戀上換裝娃娃》登場

運動題材代表作《排球少年》卡面聚焦比賽瞬間，捕捉扣殺、接球等高速畫面，並加入背號、校徽與場上定位資訊，細節感明確。《戀上換裝娃娃》則以劇中經典場景為主軸，收錄喜多川海夢多種造型，包含煙火大會等高辨識度畫面；《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》亦推出多款限定卡面，涵蓋角色日常造型與特別主題設計。

鬼滅之刃無限城。（圖／宅一番）

經典熱血IP回歸 《防風少年》、《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》同步亮相

《WIND BREAKER：防風少年》卡牌以兩大校系陣營為主軸，搭配雷射與金屬質感卡面，強調角色站位與象徵圖騰。《我的英雄學院》則透過拼貼構圖與光線設計呈現英雄社會的張力，其中多款霧面閃光卡成為視覺亮點。《鬼滅之刃》一次推出三套系列，分別以「刀匠篇」、「柱訓練篇」與「無限城」為主題，結合日式紋樣、黑金配色與光膜效果，重現作品關鍵篇章。

從話題新番到長青經典，本次「宅一番」卡牌機以大量IP與多樣卡面設計鋪陳收藏版圖，為動漫迷提供一站式補齊與入坑的機會。

