撰文／小卡 圖片／小卡提供

又見面啦！Yahoo奇摩遊戲Y5的朋友們！我是那個最愛跟大家分享遊戲的小卡，小卡又來啦！

今天想跟大家分享一個不怎麼重要的事情？哈哈哈，沒有啦！只是突然發現我遊戲現在暱稱常常叫「芮卡」，所以想跟大家講，讓大家以後在遊戲上有機會遇到我，可以認得出來是我！以前都叫艾瑞卡或艾小卡，現在因為某些無聊的原因，加上芮卡可能比較好記，所以現在都叫芮卡或小卡，記得遊戲上看到我要打招呼啦！

小卡洗個澡出來手機就被家人搶走？原來是《萌寵快打》讓全家都上癮！小卡提供

之前分享歐洲的旅遊風景很美，說到旅遊，我最近跟家人要出發去日本四國玩幾天，想想我已經好久沒去日本了，其實也挺懷念日本的食物耶！這一次去一定要好好給它吃一頓！當然也想好好買藥妝，就趁機給它破產？哈哈哈哈，沒有啦！因為真的好久沒有去，好怕一直手滑，如果下次有什麼必買不能錯過的大家一定要告訴我喔！

而且大家有沒有發現一件事情，默默地，又到了2025的最後一個月，12月！天啊！時間真的過得好快好快，感覺才剛過年完，又要過年了？哈哈哈哈。希望新的一年大家都能過的更平安，打遊戲開獎開不完，打寶打不停！

今天依舊要推薦「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個遊戲平台。雖然說手遊任何時間大家都能打，但相信大家也不可能每一個遊戲都下載，手機容量根本沒那麼多啊！這時候「Yahoo奇摩遊戲Y5」遊戲平台就沒有那麼多麻煩，隨時開隨時玩，想開就玩，要忙就關，甚至超多遊戲都是可以掛機繼續玩遊戲，根本懶人天堂！像我就很喜歡手機一放，它繼續掛機打怪賺錢打副本，我就可以邊忙手邊其他的事情，我覺得超級棒！

剛剛我在打這款《萌寵快打》，我真的要跟大家說，不誇張，因為我要出國嘛，所以我是回老家跟家人一起搭飛機，剛剛我手機遊戲開著想說先去洗澡，結果出來變成我的家人在玩？哈哈哈哈，我看到覺得好誇張，竟然連我家人都上癮？這款《萌寵快打》我覺得太好上手，它是一款對戰自走棋遊戲，裡面每隻萌寵都是獨一無二的，有可愛也有搞怪。地圖豐富性也多，所以耐玩程度肯定更高啦！但是我很想跟大家說，反應也不能太慢耶！因為會有倒數時間，時間內你要搭配陣容跟想屬性相剋，以及技能組合，雖然聽起來很忙，但我覺得實際玩起來很簡單，只是我有時候腦筋轉太慢，哈哈哈哈！然後我就滅亡了……

但不要擔心，只要寵物糧夠，就不怕沒得打！只是想到我家人也在玩，我就覺得真的好有趣，哈哈哈！

其實我在跟大家說這些，我家人還在繼續玩，真的太荒謬又好笑了，哈哈哈！我等等要把手機搶回來玩！

2025也接近尾聲了，希望大家今年什麼不開心的事情都可以拋開，快樂迎接新的一年。也希望新的一年小卡可以很快再跟大家見面啦！祝大家遊戲打的開心，掉寶多多，賺錢賺到手軟！

小卡Instagram：https://www.instagram.com/ericayang_6/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：萌寵快打

在《萌寵快打》的世界裡，每一隻萌寵都是獨一無二的存在。它們有著或可愛、或搞怪的外形，讓人愛不釋手。但可別被它們萌萌的外表所迷惑，每只萌寵都身懷絕技，擁有獨特的技能和屬性。有的萌寵能釋放出強大的能量波，橫掃敵人；有的則可以為隊友提供神奇的增益效果，是戰場上的堅實後盾。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000387