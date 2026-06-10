小叔中風燒光存款，大嫂竟問「怎麼死比較快」！地政士給單身者4個人生備援計畫：晚年尊嚴不能靠運氣
編按：當生命如風中殘燭，最令人害怕的不是死亡將近，而是身旁人殘酷的那句提問：「很燒錢，還要顧多久？」 據內政部最新統計，2024年臺灣平均餘命為80.77歲，但健康平均餘命僅71.4歲，換言之許多人在生命最後階段，有超過9年時間是處在失能、臥床或需要他人照護的狀態下度過。 地政士李宜玲就在臉書發文分享案例，表示近日有位嫂嫂來電諮詢，想知道單身小叔中風後，該如何解除對方銀行帳戶與定存，把錢提出來支付龐大醫藥費用。 李宜玲告知，由於小叔已無法自理，必須到法院聲請「監護宣告」，但跑完鑑定流程可能要花上幾萬塊，時間最短也要半年以上。這位大嫂急得跳腳，下一句直接詢問自己老公是否為小叔的遺產繼承人？是不是乾脆讓小叔早日歸天，讓彼此都輕鬆。 李宜玲感嘆，單身者常以為「一個人自由自在，賺的自己花、病了再說」，殊不知一旦中風、失智、昏迷，將面臨照護與財務管理上的種種問題，陷入「人還活著，錢卻不能動」的尷尬狀態。 所以單身者更需要提早思考「人生備援計畫」。包括意定監護、照護財務安排、信託、遺囑等規劃，替自己的人生善終做好安排。 網友也留言回應，不只單身者，即便有配偶、有子女，也可能遭遇親屬希望「早點走、財產早點分一分」的人性考驗，因此每有人都應及早規劃，才能為自己保留最後的尊嚴。
大嫂的深夜來電：早知道不要叫救護車
某天，我接到一通電話。電話那頭，是一位操著濃濃台灣國語的大嫂。她一開口就抱怨：「地政士，我有一個小叔，前幾個月中風了，很嚴重，現在躺在床上幾個月，很燒錢啊！」
她不停細數這段時間如何照顧、如何奔波、如何身心俱疲。「真的快撐不住了……」接著她說：「還好我們找到他一張提款卡，密碼是生日，裡面20幾萬，花在他身上差不多也快用完了。」
「他還有一本存摺，有定存、有存款，本子跟印章都找到了，可銀行不給我們領錢啊！」她急著問：「這可怎麼辦？」
我問她：「他現在的狀況如果已經無法自理，你們可能要考慮申請監護宣告。請問他的兄弟姊妹還有幾位？」
她回答：「剩我先生，還有一個嫁去台北的小姑，但她早就沒聯絡了，不會理啦！」接著她馬上問：「那監護宣告要花多少錢？」
我說：「程序、鑑定、法院流程加起來，可能要幾萬元，時間通常也要半年以上。」
電話那頭瞬間炸開。「夭壽喔！我們還要繼續花錢顧他這麼久？還要再拿幾萬跑法院？而且他的錢到底剩多少也不知道，萬一根本沒剩多少怎麼辦？」
停頓幾秒後，她忽然壓低聲音問我：「地政士，我問妳喔……如果他死掉，我老公是不是繼承人？」
我當場一愣。只能很勉強地回答：「是，他跟妹妹會是繼承人。」
沒想到她下一句更讓我背脊發涼。「那早知道他上次發燒很嚴重，燒到人都快沒了，我們就不要叫救護車……」
然後，她用一種極度認真的口氣問：「地政士，我想請問一下……怎麼樣死可以快一點？他不痛苦，我們也輕鬆……」
我沉默了幾秒。最後只能回她一句：「不好意思……我不是殺手，我只是個地政士。」
人生最怕「活著卻失去自理能力」
掛掉電話後，我久久無法平靜。這通電話讓人難受的，不只是人性的現實。而是我忽然想到——如果今天躺在床上的，不是別人的小叔，而是你自己呢？
很多單身者以為「我一個人自由自在，賺的自己花、病了再說」，但真正的人生風險，往往不是死亡，而是活著卻失去自理能力。
當你中風、失智、重大疾病、意外昏迷……誰能合法替你簽醫療同意書？誰能替你支付看護費、醫療費？誰能管理你的存款、房產、保單？誰願意每天幫你擦澡、換尿布、陪你跑醫院？
最殘酷的是，你以為會照顧你的人，不一定願意承擔。
願意承擔的人，不一定有法律權限。
有法律權限的人，不一定真心為你好。
於是，很多單身者最後陷入一種尷尬狀態：人還活著，錢卻不能動；需要照顧，卻找不到能真正做主的人。
你的尊嚴與備援，不能只靠運氣
這也是為什麼，單身者更需要提早思考自己的「人生備援計畫」。例如：
[✔] 意定監護 — 趁自己還清楚時，指定真正信任的人，未來替自己做醫療與生活決定。
[✔] 照護財務安排 — 保留照護基金、保單設計、醫療預備金，不讓照護完全變成親友的經濟負擔。
[✔] 信託規劃 — 讓財產在自己失能後，仍然有人能依法管理與支付生活照護費用。
[✔] 遺囑規劃 — 不只是死後分財產，更是替自己的人生善終做好安排。
很多人以為規劃，是有錢人的事。其實不是。規劃，是為了避免有一天，你成為別人口中那句：「很麻煩、很燒錢、到底還要顧多久？」
單身不可怕。真正可怕的是，把自己的晚年、健康、財產與尊嚴，全部交給運氣。
本文獲作者授權轉載，原文出處
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