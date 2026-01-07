小叔爆性侵未成年！女星遭網辱罵「嫁強姦犯家庭」 求償千萬下場曝光

記者蔡維歆／綜合報導

南韓知名歌手兼演員孫淡妃2021年認愛大5歲競速滑冰國手李奎爀，不過男方曾被爆出干政、性醜聞等負面消息，一度被網友們看衰，但兩人隔年5月仍結婚，未料才剛舉辦婚禮沒多久，男方弟弟李奎賢竟涉嫌性侵學生遭起訴，連孫淡妃也遭牽連。孫淡妃因此被韓國網友大罵「嫁入性侵犯的家庭」，她不甘被小叔醜聞牽連受辱，去（2025）年2月開告酸民還求償韓幣2300萬元（約新台幣55萬元），最終結果曝光。

廣告 廣告

孫淡妃2023年結婚。(圖／資料照）

當時據南韓媒體報導，地方檢察廳南楊州分廳刑事一部表示上月以違反性暴力等相關法條起訴花式滑冰國家代表出身的教練李奎賢，他正是孫淡妃老公的親弟弟，因涉嫌對十幾歲學生進行性暴力被移交首爾東部地方檢察廳後轉南楊州分廳，不過李奎賢本人否認犯案。

而身為嫂子的孫淡妃也慘遭攻擊，網友在她社群平台留言謾罵，包含「孫淡妃嫁入強姦犯家庭」、「為了錢才結婚，根本活該」。孫淡妃去年2月開告2名網路酸民，一共求償韓幣2300萬元。法院考量留言內容、嚴重程度與各種狀況後，分別判賠韓幣30萬元（約新台幣7173元）、20萬元（約新台幣4782元）。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」

放棄藥物治療！名模大腸癌4期過世享年47歲 生日最後發文曝光惹鼻酸

37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了

公廁野戰小三劈6女！男星宣布「拒退演藝圈」不忍了：生活像逃亡

