「小台積電」0052分割倒數 1拆7最後上車日曝光！

有「小台積電」封號的富邦科技ETF（0052），確定將實施「1拆7」的股票分割計畫。分割後股價將大幅下修至更為親民的價位，每張僅需約3萬5000元左右，遠低於現行的約24萬元一張水準。此舉不僅有望刺激買氣，更預計降低交易門檻、提升流動性，對長線投資人而言是一大利多。台股投資人若想搶搭拆股順風車，必須在11月18日以前買進或持有，才會列入分割名單，ETF將於11月19日起暫停交易，並預計在11月26日重新掛牌上市。

觀察0052近期股價走勢，已自高點262.1元回檔至今（18）日盤中最低243.2元，單日下跌5.8元，跌幅達2.33%。不過，折算後每單位僅需約35元，以一張新股計價總額約為3萬5,000元上下，遠低於分割前的24萬元門檻，未來更有助吸引小資族與定期定額投資人進場，增加整體ETF人氣與交易量。

根據台灣證交所最新公布的「ETF定期定額交易戶數統計排行」，富邦科技ETF（0052）已躍升至全台前20大人氣ETF之列，凸顯其在AI、高速運算、雲端、半導體等產業鏈中的代表性與成長潛力，成為不少科技主題型ETF長期資金配置的首選。

事實上，0052此次股票分割案早在9月25日便以書面方式召開受益人會議，最終通過率高達98.78%，展現市場對該ETF的高度信任與支持。法人分析，隨著AI與科技產業復甦趨勢持續擴散，科技型ETF長線需求可望延續，而價格門檻下降後將進一步刺激投資人進場，有機會迎來一波「拆股蜜月行情」。

值得注意的是，0052雖被暱稱為「小台積」，但其成分股配置並非單一重押台積電，而是涵蓋台灣多檔具有AI、高速運算、半導體與高端科技特色的代表企業，具備主題明確、風險分散與長期成長動能等優勢。此次股價調整後可望吸引更多定期定額族群進場投資，有助於市場擴大。隨著11月18日成為最後上車日，市場預期短線內將出現買盤回流現象，加上拆股後的親民價格效應，0052後市表現備受關注，能否上演拆股後「蜜月行情」值得持續追蹤。

