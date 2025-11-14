「小台積電」0052要分割了！1張不到4萬 最後買進日曝光

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）正式拍板「1拆7」，將於下週11月19日停止交易，進行分割，並於11月26日重新上市。最晚必須在11月18日前買進或持有，才能算在分割名單內。

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）正式拍板「1拆7」，將於下週11月19日停止交易，進行分割。（圖/資料照）

0052近期股價在250元上下，今（14）日受台股大跌，股價滑落至250元，19日停止交易，將「1拆7」分割，接下來投資人不到4萬元就能買進一張0052。未來價格更為親民，交易門檻降低，流動性跟著變高。

0052於2006年9月12日掛牌，為富邦投信旗下老牌ETF之一。（圖/資料照）

發行商富邦投信指出，11月19日至25日期間暫停交易，分割不影響持有資產總值；11月19日至25日暫停交易，以11月19日淨值進行分割，分割後價格於11月25日公告，26日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數，並將於12月8日寄發分割結果通知書。

0052於2006年9月12日掛牌，為富邦投信旗下老牌ETF之一，主要追蹤台灣資訊科技指數，成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，具備高度成長性與產業代表性。

