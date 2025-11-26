「小台積」0052完成1拆7！恢復交易首日爆量
[NOWnews今日新聞] 「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7後，今（26）日為首日交易日，交投氣氛熱絡，截至上午10點15分爆出超過15萬張大量。
有「小台積」之稱的台股ETF富邦科技（0052），於本月19日停止交易，在經過五天的暫停交易後，今日恢復交易，0052「一拆七」股票分割後，一張股票價格從24.53萬元降至不到4萬元，「好香」小資族更易入手，有望吸引資金流入並提升流動性。
0052分割後每股價格更親民，交易門檻降低，分割前的最後交易日為18日，當時收盤價為245.3元，富邦投信官網昨日公告分割後之每受益權單位參考價為35.04元，今日恢復交易，並將於12月8日寄發結果通知書。
0052進行「一拆七」股票分割，主要是降低了投資門檻，讓小資族更容易入手，但並未改變其基本價值。分割後，每張股票的價格從約24.53萬元降至不到4萬元，對小資族而言，如果之前因為0052價格過高而猶豫，分割後價格變得親民，是開始布局的好時機。
對長期投資者而言，如果是著眼於長期看好台灣科技產業表現，那麼分割與否的影響不大。投資的最終回報仍取決於台灣股市與科技股整體的表現。
富邦投信表示，分割後0052每張價格將降至3萬多元，由於第一大持股台積電占比高達約69.85%，為市場上台積電占比最高的台股ETF，對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。
0052今日以35.38元盤上開出，盤中最高一度來到35.4元，上漲逾1%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
