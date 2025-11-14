「小台積」0052將1拆7！1張不到4萬 最後交易日曝

「小台積」0052確定將「1拆7」，11月18日是最後交易日。（ 圖：Motion Elements）

含積量近7成、有「小台積」之稱的富邦科技（0052）確定將「1拆7」，分割後的價格更親民，每股只要3萬5500元。0052將在11月19日停止交易，11月26日重新上市；最晚必須在11月18日前買進或持有，才能算在分割名單內。

受台股大跌影響，0052今天下跌5.60元，滑落到250元之下，來到248.50元。以這個價格來計算，投資人只要花3萬5500元就能買進一張。未來分割後價格更親民，交易門檻降低，流動性跟著變高。

0052在9月25日以書面方式召開受益人會議，最終以贊成率達98.78% 高票通過分割案，將以「1拆7」方式進行分割後，0052人氣就持續升溫。

根據台灣證券交易所最新公布的2025年10月「ETF定期定額交易戶數統計排行」資料顯示，富邦科技0052ETF躍升到前20名之列，顯示在AI、高速運算、半導體、雲端科技等科技產業結構性成長動能帶動下，國內投資人對科技類ETF的長期布局意願明顯提升。

富邦投信指出，0052在11月19日到25日暫停交易，以11月19日淨值進行分割，分割後價格在11月25日公告，26日恢復交易後，投資人可以在證券APP查詢分割後股價及股數，並將在12月8日寄發分割結果通知書。