「小台積」0052 今恢復交易！分割後一張不到 4萬 早盤爆逾13萬張大量

[Newtalk新聞] 台股今（26）日情緒樂觀，早盤大漲 425 點、重返 27,000 點，而市場最矚目焦點莫過於有「小台積」之稱的富邦科技（0052）完成「一拆七」股票分割，今（26）日以 35.04 元重新恢復上市後，讓 0052 單位價一口氣降至一張不到 4 萬元，吸引了不少讓年輕投資人與定期定額的小資族不用存大錢，即可直接投資。

0052 分割後首日交易，開盤 50 分鐘，0052 成交量爆 13 萬張，聲勢甚至優於先前台股ETF分割首日盛況，衝出新一波ETF熱潮。股價也跟隨台積電（2330）上攻，最高來到 35.4元，漲幅近 1%。而 0052 最強亮點，就是台積電占比達 69.85%（至 10 月 31 日），是全市場台積電占比最高的ETF，科技含金量遠勝過一般大型ETF，吸引想直接卡位「台積電＋AI 供應鏈」雙成長的新世代買盤，市場熱度自然更集中。

近期受到台股科技股強勢表現，0052 股價一路上漲至分割前 262.1 元，每張市值高達 26 萬多元，為降低投資門檻、提升流動性與參與度，富邦投信啟動分割，以回到ETF發行價 32.48 元以上之最大整數倍為分割倍數，進行「一拆七」股票分割。

0052 聚焦台灣最強科技龍頭，從先進製程、IC 設計、AI 晶片、伺服器到光通訊、散熱、HPC 關鍵零組件都有涵蓋。這次分割後價格更親民，更能讓投資人用更輕鬆的方式參與 AI 超級循環的長線成長。

市場普遍預期，2026 年將是 AI 硬體全面放量年，台灣供應鏈勢必受惠。也因如此，0052 今日買盤狂湧的場景，被不少市場人士形容為：比先前台股ETF分割更猛、更全面、更年輕化。整體來看，0052 分割後首日不僅成交量爆量，還引爆新一波 AI 科技投資熱潮，人氣與買氣雙雙噴出，建議投資人可透過定期定額或分批布局，長線參與 AI 與台灣科技供應鏈的爆發力。

