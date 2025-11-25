「小台積」0052 ETF 分拆明天將恢復交易！ 一張4萬元有找

台股示意圖。資料照



有「小台積」之稱的富邦科技( 0052） ETF，11月19日停止交易在經過為期五天的暫停交易後，11月26日將重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低，分割前的最後交易日為11月18日，當時收盤價為245.3元，11月25日富邦投信官網公告分割後之每受益權單位參考價為35.04元，11月26日將恢復交易，並將於12月8日寄發結果通知書。

0052進行「一拆七」股票分割，主要是降低了投資門檻，讓小資族更容易入手，但並未改變其基本價值。分割後，每張股票的價格從約24.53萬元降至不到4萬元，有望吸引資金流入並提升流動性。對小資族而言，如果之前因為0052價格過高而猶豫，分割後價格變得親民，是開始佈局的好時機。

對長期投資者而言，如果是著眼於長期看好台灣科技產業表現，那麼分割與否的影響不大。投資的最終回報仍取決於台灣股市與科技股整體的表現。

