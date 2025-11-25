「小台積」ETF 明日將恢復交易 入手價不用4萬元

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）因實施股價分割，於 11 月 19 日停止交易，經過為期五天的暫停交易後，明（26）日將重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）因實施股價分割，於 11 月 19 日停止交易，經過為期五天的暫停交易後，明（26）日將重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低。

在分割之前，0052 最後交易日為 11 月 18 日，當時收盤價為 245.3 元；今（25）日富邦投信官網公告，分割後之每受益權單位參考價（即恢復買賣參考價）為 35.04 元，明日將恢復交易，並於 12 月 8 日寄發結果通知書。由於股價變得更加親民，0052 在恢復交易後，預期首日交易將成為盤面焦點。

0052 進行「1 拆 7」股票分割，主要是降低了投資門檻，讓小資族更容易入手，但並未改變其基本價值。分割後，每張股票的價格從約 24.53 萬元降至不到 4 萬元，大大吸引資金流入、提升流動性。之前因太貴而猶豫的小資族，在經過分割後，0052 價格將變得親民，是開始佈局的好時機。

對長期投資者而言，若是著眼於長期看好台灣科技產業表現，那麼分割與否的影響不大。投資的最終回報仍取決於台灣股市與科技股整體的表現。

富邦投信自今年八月初宣布啟動 0052 分割計畫後，該檔ETF受益人數加速成長，根據集保結算所資料統計，八月底受益人數 2.8萬，至 11 月 14 日最新受益人數已累積達 6.8 萬人，成長率高達 142.9%。

富邦投信表示，分割後 0052 每張市價將降至 3 萬多元，由於第一大持股台積電（2330）至十月底占比高達約 69.85%，為市場上台積電占比最高的台股ETF，對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。此次分割不影響基金總資產與持股內容，僅調整單位價格與持有張數，投資人權益不受影響。

0052 成立於 2006 年 8 月 28 日，是國內老牌科技型ETF，根據投信投顧公會 2025 年 10 月份基金績效評比表，在一般型ETF—主題式／產業型ETF中，展現長期成長動能。隨著全球科技浪潮持續推進，0052 以亮眼表現與分割後更具親和力的價格，有望成為震盪市況中布局產業成長的關鍵工具。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

