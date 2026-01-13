小吃多影響交通 孝三路擬朝行人優先區規劃

民眾建議孝三路設置行人徒步區。（記者李瓊慧攝）

▲民眾建議孝三路設置行人徒步區。（記者李瓊慧攝）

基隆市孝三路因聚集多家網店知名小吃美食，長年吸引大量饕客前往，用餐時段店家門口常出現排隊人潮，部分民眾為求方便在路邊臨時停車，原本雙線單行道，經常被迫縮減為單線通行，影響行車安全。市政府交通處強調，未來將先朝「行人優先區」方向規劃，研議降低車速、改善標誌標線，逐步營造行人友善的交通環境。

基隆火車站周邊店家指出，車站附近雖設有停車場，但對於「買了就走」的消費型態而言，停車後步行至孝三路相當不便，恐降低消費意願。為兼顧商家生意與交通秩序，建議將孝三路其中一側規劃為臨時停車區，限定短時間停靠，以兼顧商家、消費者與用路人權益，達到三贏局面。

廣告 廣告

根據警方統計，孝三路於一一四年十月至十二月期間，違規舉發案件共計三百八十八件，其中以違規停車最多，達三百一十九件，其次為不依規定使用方向燈二十四件、行人違規十四件。警方表示，已在尖峰時段加強勤務編排，針對臨停車輛即時排除，以維持道路通行順暢。

市府交通處指出，行人徒步區通常設於商圈或觀光熱點，透過限制車輛進入，提供安全、舒適的步行與購物環境，有助於提升城市活力與商業發展。對於民眾建議孝三路設置行人徒步區以促進商機，交通處認為立意良好，但仍需由地方商圈、觀光單位或發展協會提出具體規畫，並經地方充分溝通、凝聚共識後，方可提報市府整體研議。