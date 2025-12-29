「小吃大」併購後拚成長！偉訓聯貸案今簽約 11家銀行力挺 超額認購1.67倍

偉訓等值於2.08億美元聯貸案今日簽約，由永豐銀行主辦，由偉訓董事長王駿東（右）、永豐銀行總經理莊銘福代表簽約。（圖／偉訓）

偉訓以高達1.5億美元併購音圈大廠珀韻、完成「小吃大」交易後，偉訓宣布，等值於2.08億美元的聯貸案今日完成簽約，11家金融機構共超額認購1.67倍，顯示銀行團對偉訓集團中長期營運布局與財務體質具高度信心。而在資金順利到位下，不僅化解市場疑慮，也為後續拓展珀韻營運注入新動能。

偉訓在今年中以1.5億美元、相當於新台幣44.6億元的高價，完成對音圈大廠珀韻（AIP）的併購，自今年第三季起珀韻已經正式納入偉訓的合併報表。不過，偉訓資本額不到12億元，「小吃大」併購珀韻後，偉訓隨即籌資以支付價金，而不久後，偉訓又因為持股7成多的子公司力韡，遭客戶以產品瑕疵及出貨延遲為由提起商業仲裁，經國際爭端解決中心（ICDR）國際仲裁法庭裁定力韡須賠償2700萬美元（約新台幣7.91億元），或多或少都會影響偉訓對珀韻擴展營運規模的資金規劃。

而偉訓與珀韻辦理等值於2.08億美元的聯貸案今日簽約，可望有效化解化解外界對於偉訓「小孩玩大車」的疑慮。偉訓表示，聯貸案由永豐銀行統籌主，玉山銀行、台新銀行、元大銀行、凱基銀行、中國信託銀行、土地銀行、遠東商銀、板信商銀、國泰世華銀行、安泰銀行等11家金融機構參與，超額認購1.67倍，顯示銀行團對偉訓集團中長期營運布局與財務體質具高度信心。

偉訓表示，本次聯貸案資金將用於併購珀韻後的整合與營運發展需求，包括支援其全球產能布局、營運資金調度與後續成長計畫，同時亦可彈性運用於集團既有核心事業的營運需求，本次聯貸將有助於強化集團整體資金結構與營運韌性，因應未來業務成長。

偉訓進一步表示，近年來偉訓積極布局AI伺服器與水冷機櫃、PC機殼、電源產品及聲學元件等多元產品線，並透過併購珀韻拓展聲學元件與車載應用市場，建構更完整的產品與產業布局，偉訓將持續以務實步調推進成長策略，為股東創造長期且可持續的價值。



