小吃店塑膠椅藏「第2層」！神用法曝光 全場驚：活了50年都不知

生活中心／朱祖儀報導

小吃店雙層椅隱藏功用曝光。（圖／翻攝自Threads @luzonglun）

去小吃攤不時可以看到紅色的雙層塑膠椅，椅面下方還會有一層椅面，但你有發現它的隱藏功能嗎？一名網友日前透露，最近發現原來第二層可以往下移，用來放包包或物品。眾人看了忍不住驚呼，「活了這麼久，第一次知道耶。」

一名網友在Threads發文分享一段畫面，看到小吃攤裡面放了多個紅色雙層塑膠椅，一開始的畫面看到，椅子的兩層塑膠椅面是疊在一起的，但下秒轉到旁邊，發現原來第二層可以往下移動，用來放置物品，原PO忍不住笑說，「老闆一定想不到，原來椅子的第二層可以移下來放包包。」

廣告 廣告

不少網友驚呼，「竟然有這個功能，真是長知識了」、「竟然是這樣！暫時榮登我本年度獲得的冷知識第一名」、「蛤？！設計師可不可以不要當啞巴，第一次知道」、「大概是今年看到最猛知識」、「設計了一個完全沒有人發現的設計。」

但也有人認為，「可能不是沒想到，因為這樣放下來收椅子會很麻煩，沒辦法疊起來」、「真的是這功能嗎？為什麼我覺得哪裡怪怪的」、「可是有些老闆以後要收椅子，應該會恨發現這個功用的人，因為椅子疊起來前，還要用力把那層推回去」、「活了50年～還真的不知道，可是在外面我還是不敢放⋯洗包包很麻煩。」

更多三立新聞網報導

「5大地雷行李」別託運！地勤曝超慘下場：航空公司也不會賠

房間沒食物卻竄出大蟑螂！內行曝「1滅蟑神招」：讓牠直接絕種

500元是假鈔！店員細看「2字」才驚覺真相 一票苦主嘆：我也被騙過

護照還沒過期「1狀況無法用」！她急衝外交部：當天就能解決

