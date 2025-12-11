「小吃店快篩案」翻版？ 裝修公司標5.9億元炸藥案

國防部近日結標的炸藥採購案引發爭議，由於得標廠商竟是一間室內裝修公司，標下高達5億9千多萬元的旋風炸藥採購案，被國民黨立委質疑是「小吃店快篩案」的翻版。國防部長顧立雄對此回應表示，只要廠商具備國際貿易代理商資格並提出相關證明，經查驗確實後即有資格投標。此案引發朝野議員質疑，連民進黨自家人，新北市議員林秉宥也大酸不知道該怎麼吐槽。

國防部近日一項炸藥採購案，被發現是由一間室內裝修公司得標。（圖／TVBS）

這家引發爭議的裝修公司位於台南，公司老闆的事業版圖相當多元，除了經營商旅外，還開設了裝修公司，並以此公司名義標下國防部的炸藥標案。國民黨立委王鴻薇對此感到不解，她表示這種情況非常詭異，質疑只要能做進出口，不論是美容美甲、快炒店或室內裝修公司，似乎都能成為國家炸藥採購的得標者。

廣告 廣告

顧立雄針對此爭議作出解釋，他強調這些廠商都具備從事國際貿易代理商的資格，只要能提出相關數據證明並通過查驗，每個人都有資格投標。他特別指出，此次採購的旋風火藥必須從國外進口，這也是為何允許具備國際貿易資格的公司參與投標的原因。

國防院戰略資源所長蘇紫雲進一步解釋，此次採購的海掃根炸藥RDX，又稱為黑鎖金或旋風炸藥，是現代許多爆裂物的主要成分之一，例如代表性的C4炸藥，用於雷管等爆裂物。不過他也指出，旋風炸藥RDX若與CL-20「炸藥之王」相比，性能仍有差距。

記者走訪這家裝修公司時，老闆不在，員工態度低調，不願多談。只有鄰居透露，該公司老闆的生意做得很大。

更多 TVBS 報導

花5.9億跟裝修公司買炸藥？顧立雄：有原廠火藥來源證明即可履約

爆5.9億軍購案「裝修公司得標」 王鴻薇轟：小吃店進口快篩翻版

海鯤號「沒船錨就出海」掩飾跳票？ 顧立雄駁徐巧芯：無政治考量

海軍司令唐華轉任國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票拔官

