小吃店背包掉出長槍 32歲男帶BB槍惹虛驚

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局員警，昨（4）日晚間9時26分許，查獲一起無故攜帶類似真槍的玩具槍案件。第二警分局表示，日前網路流傳1名男子，在台中市北區篤行路1家小吃店用餐時，背包中意外掉出疑似槍枝的影像，已造成民眾恐慌。專案小組展開追查後，調閱近百支監視器畫面，鎖定32歲黃姓男子，也在他住處查獲仿衝鋒槍造型的BB彈玩具槍，經鑑識確認，槍枝為塑膠材質，動能不足以造成傷害。

第二警分局表示，影片中顯示，疑背包中掉出長槍的犯嫌，步行離開小吃店。員警調閱了近百支監視器畫面一路追查，沿著男子步行足跡，從市區追到清水區，雖一度跨區線索多次中斷，辦案過程極為耗時耗力。最後在昨天晚上9時26分左右，循線在台中市清水區，查獲黃姓男子，也於他的住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍。

cnews204251205a03

警方表示，初步調查，黃男持有的玩具槍，是花費新台幣650元購得，原作「防身」用途。全案訊後依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。

第二警分局長鍾承志提醒，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，這類物品在公共場合極易引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。

照片來源：台中市警方提供

