小吃店「粿仔王子」暴紅！網歪樓：帶回去偷偷吃

演員范姜彥豐2022年與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）結婚，同年迎來愛女「粿醬」。過去經常在IG放閃，然而近期同框頻率變少，頻傳婚變，2人都未回應。29日范姜彥豐發文拍片指控粿粿與男星王子邱勝翊「婚內出軌」，而王子直接承認「超過了朋友間應有的界線」，震驚外界。社群上不少網友熱議，還玩起諧音哏，其中台南小吃店「粿仔王子」意外暴紅。





范姜彥豐（左）指控粿粿（中）婚內出軌王子（右），痛批道德淪喪。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

粿粿日前爆出與王子邱勝翊有不正當男女關係，消息曝光後，在網路上掀起熱烈討論，誕生不少諧音哏，讓網友笑翻。沒想到台南市關廟區1間傳統小吃店意外引發熱議，由於店名為「粿仔王子」剛好包含「粿」、「王子」兩人名字，吸引大批網友湧入Google商家頁面朝聖，狂刷5星好評，留下許多「歪樓」評論。

王子（左圖右）承認與粿粿（左圖左）「超過了朋友間應有的界線」，讓台南小吃店「粿仔王子」意外暴紅。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、 Google）

網友留言惡趣味十足「來朝聖大預言家」、「粿真好吃，王子愛吃」、「好吃的粿不能只有王子吃到」、「粿粿非常好吃，愛不釋手」、「買了要帶回去偷偷的吃，可以問問看老闆有沒有放薑？」、「內用可以偷吃隔壁桌朋友的粿嗎」、「真的太好吃了，尤其偷吃別人買的更香！」、「你可以不吃，但你一定要請你朋友的老婆吃」、「粿王遊戲」、「粿仔王子好吃的感覺」、「俗話說：免錢的最貴，這裡的粿便宜又好吃」、「現點現做的粿粿王子再淋上滿滿的粿醬～超好吃」。

網友湧入店家Google，狂刷5星好評、留下歪樓評論。（圖／翻攝自 Google）





