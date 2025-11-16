小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝光 麵攤老闆揭由來
日常生活中有許多天天使用，卻叫不出名稱的小物，一名網友指出，許多台灣人都很熟悉的紅色綁繩，通常用來綁熱湯、滷味或飲料的塑膠袋，雖然經常使用，但大家卻不知道它的正確名稱，貼文曝光後引起熱烈討論，有內行網友立刻指出，這種紅色綁繩叫做「邦提圈」，過去也有麵攤老闆推測，名稱可能最早就是某家供應商取的名字，久而久之被大家沿用。
原PO近日於Threads上傳圖片，只見圖中兩個小吃見常見的紅色綁繩，他問「有人知道它的正確名稱嗎？」
圖文一出，立刻掀起討論，許多網友直呼，從小看到大，但完全不知道叫什麼」，紛紛留言「我都說紅紅的那個」、「綁袋子那個圈圈」、「湯袋上一定會出現的那個東西」、「我都叫它紅色圈圈，但好難打開」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「我都叫塑膠繩欸」、「紅色綁塑膠袋超難解開的」。
有內行的網友現身說，這個紅色綁繩的正式名稱叫「邦提圈」，是許多小吃店、攤商，外帶湯品的標配，綁住塑膠袋時既牢又不易鬆脫。
知名YouTuber蔡阿嘎也曾拍片介紹台灣生活小物，其中就提到「邦提圈」，影片曝光後，留言區有一位麵攤老闆分享自己的看法，他推測「邦提圈」的名稱可能和供應商有關，但叫貨時各家送貨單上的名稱略有不同，除了邦提圈，還有束提圈、提圈等稱呼。
