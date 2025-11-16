小吃店「紅色綁繩」正確名稱為「邦提圈」 麵攤老闆揭由來

日常生活中存在許多經常使用卻叫不出名稱的小物，其中一項就是台灣小吃店常見的紅色綁繩。一名網友近日在社群平台Threads上發文詢問這種用於綁熱湯、滷味或飲料塑膠袋的紅色綁繩正確名稱，引發熱烈討論，也釣出內行人解答，正式名稱為「邦提圈」。

用於綁熱湯、滷味或飲料塑膠袋的紅色綁繩正確名稱為「邦提圈」 。（資料照／翻攝自臉書爆怨公社）

這位網友在Threads上傳了小吃店常見紅色綁繩的照片，並提問「有人知道它的正確名稱嗎？」貼文一出立即引起廣泛迴響，許多網友坦言雖然從小看到大，卻完全不知道它的正確名稱。留言區充滿各式各樣的稱呼，有人表示「我都說紅紅的那個」、「綁袋子那個圈圈」、「湯袋上一定會出現的那個東西」，也有人說「我都叫它紅色圈圈，但好難打開」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「我都叫塑膠繩欸」。

有內行網友指出，這個紅色綁繩的正式名稱為「邦提圈」，是台灣許多小吃店、攤商外帶湯品的標配，因為它綁住塑膠袋時既牢固又不容易鬆脫，成為外帶湯品的理想選擇。不過也有人留言指出，「邦提圈，問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」、「先別管他叫什麼了，你先幫我解開」、「我都直接剪掉，手指粗到每次都弄不開」、「台灣月老紅線」。

事實上，過往有不少YouTuber拍片提及紅色綁繩正確名稱為「邦提圈」，留言區有一位麵攤老闆分享，他推測「邦提圈」的名稱可能和供應商有關，但叫貨時各家送貨單上的名稱略有不同，除了邦提圈，還有束提圈、提圈等稱呼。

