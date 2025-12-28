小吃攤工讀生搞上闆娘傳「想親一個」店後大膽擁吻全被拍…老闆氣提告

社會中心／台北報導

台北市一名經營小吃攤的人夫，因發現妻子與店內聘用的男工讀生互動曖昧，憤而調閱監視器與通訊紀錄。不查還好，一查竟驚見兩人在通訊軟體互傳「想你」、「親一個」，更在店後門公然擁吻。人夫不甘綠雲罩頂提告求償，工讀生雖搬出大法官釋字辯稱「通姦除罪化」即無配偶權，但士林地院法官打臉此說法，認定其行為破壞婚姻忠誠，判賠20萬元。

判決書指出，這名小吃攤老闆與妻子於2016年結婚，夫妻倆共同在台北市經營小吃店維持生計，並聘請該名男子擔任工讀生；然而，原本單純的僱傭關係，卻在2023年11月變調。人夫察覺妻子與工讀生過從甚密，經檢查妻子LINE對話紀錄後，發現2人竟互傳「我很想你」、「我也很想你」等露骨情話，男方甚至預告「等等看到你先親一個」，顯見關係已非比尋常。

心寒之餘，人夫決定調閱店內監視器蒐證。畫面顯示，2024年1月17日晚間，妻子與工讀生竟大膽地在小吃攤後門暗處擁抱、熱吻，絲毫不顧及這是在自己經營的店面。人夫見狀怒不可遏，認為工讀生的行為已嚴重侵害其配偶權，破壞了婚姻圓滿，憤而向法院提告，要求精神慰撫金60萬元。

法庭中，工讀生及其律師引用司法院大法官釋字第791號解釋，主張通姦罪既已宣告違憲，代表憲法不再強調婚姻的制度性保障，而是重視個人性自主權，因此民法上的「配偶權」應不復存在，人夫無權求償。此外，工讀生更辯稱老闆夫妻感情早已失和，其行為並未造成對方婚姻破裂。

不過，士林地院法官並未採信此說詞並嚴正指出，釋字第791號僅是認定以刑法處罰通姦違反比例原則，並非否定婚姻制度或配偶間的忠誠義務。法院強調，婚姻關係仍受憲法保障，夫妻互負誠實義務，第三人介入破壞仍需負擔民事責任。最終審酌雙方資力與侵害程度，判決工讀生須賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。

