小吃界台灣之光高雄出發 彩色地瓜球簽約授權前進越南市場
[Newtalk新聞] 夜市文化向來是外國觀光客認識台灣的重要窗口，而地瓜球更是台灣夜市不敗的經典街頭小吃之一。外酥內Q、現炸現吃、香氣十足的地瓜球，不只是台灣人熟悉的日常點心，也承載著台灣庶民美食的親切感與記憶點。來自南台灣高雄的原創彩色地瓜球品牌「阿部玖肆」，近日正式完成越南市場授權簽約，將觸角伸向胡志明市，展開跨國發展新篇章，建立品牌重要里程碑，也代表台灣地方小吃透過創意升級、品牌經營與國際授權，有機會成為另一個被世界看見的「台灣之光」。
地瓜球過去多以單一色澤呈現，產品雖然親民好吃，但在視覺記憶與品牌辨識上較難形成差異性。阿部玖肆彩色地瓜球創辦人李丞然看見傳統小吃升級的可能，運用創意巧思結合天然食材，創造出繽紛多彩的地瓜球，讓每一顆地瓜球都呈現豐富色彩，形成獨特的視覺亮點，也讓這項台灣人再熟悉不過的街頭小吃，有了更年輕、更活潑、更具分享性的品牌樣貌。
這份創意不只是產品外觀上的改變，更是對台灣地方小吃的一次重新詮釋，傳統地瓜球從「夜市點心」升級為具有品牌辨識、視覺吸引與國際市場潛力的特色商品，也因此成為吸引海外合作方的重要原因之一。此次阿部玖肆正式簽約授權越南市場，代表品牌從台灣在地市場跨出海外布局的第一步，也象徵台灣地方小吃正在以嶄新的方式打開世界視窗。
越南近年消費市場快速成長，年輕人口比例高，外食文化活躍，對新鮮、有趣、具話題性的餐飲品牌接受度高，彩色地瓜球兼具台灣夜市小吃的親切感及彩色地瓜球帶來的視覺新鮮感，正好符合年輕消費族群喜歡嘗鮮、拍照與分享的消費習慣。對海外合作方而言，阿部玖肆吸引人的地方，不只是地瓜球本身好吃，更在於它將台灣地方小吃做出差異化與品牌化，讓消費者熟悉的地瓜球變得更有記憶點，也更具市場傳播力，同時輸出台灣小吃背後的創意精神與品牌經營模式。
李丞然表示，這次正式授權前進越南，對品牌而言是非常重要的一步，未來將持續以台灣特色小吃為核心，結合天然食材、產品創意與品牌授權模式，推動海外市場發展，期待透過一顆顆繽紛的彩色地瓜球，讓更多國際消費者感受到台灣小吃的美味、溫度與創意，也希望證明台灣地方小吃只要有特色、有創意、有品牌模式，同樣有機會走向國際，成為另一個台灣之光。
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