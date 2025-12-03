小吃部1年兩度涉妨害風化 新北跨局處聯合斷水斷電

cnews204251203a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府於昨（2）日晚間，由公安小組啟動跨局處聯合查處作為，針對位於中和區安和路1家「小吃部」，執行「斷水斷電」措施。中和警分局表示，這家小吃部1年內，涉嫌連續兩度有妨害風化的違規情事，而且位處住宅區，長期為外界檢舉疑涉色情。

中和警分局表示，曾於去年6月5日及11月8日，兩度查獲小吃部涉及妨害風化的不法行為，相關人員均依法移送偵辦。新北地檢署也已於去年12月17日偵查終結並提起公訴。新北市城鄉局，也於今年1月7日審認違規屬實，並於2月18日依《都市計畫法》裁罰行為人6萬元，並副知所有權人立即停止非法使用。

警方表示，但小吃部業者仍未改善，今年10月8日再度被員警查獲涉嫌妨害風化，相關違規事證明確。因1年內累計兩次重大違規，報請公安會議決議，由公安小組成員包含警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電等，共同到場執行「斷水斷電」處置。

新北市警察局行政科人員，昨晚也會同警分局警力，到場維持秩序，全程協助各單位執行作業。市警局強調，未來將持續督導各分局，加強查察疑似色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。

