「小咖」變職業殺手 羅天義狙擊槍手與台南漁會理事長槍擊案爆驚人巧合

高雄詐欺通緝犯羅天義疑因涉入毒品利益糾紛，遭槍手連開16槍爆頭斃命，檢警日前通緝槍手楊云豪。據悉，27歲楊云豪是明仁會高雄分會的種子兵團成員，與涉嫌槍擊台南市區漁會理事長林士傑的23歲陳姓槍手是幫派的學長、學弟，楊云豪偷渡到菲律賓後行蹤成謎，陳姓學弟則是偷渡到大陸後消聲匿跡。

死者羅天義今年8月22日從自家外出遛比特犬，遭槍手楊云豪掌握其作息，埋伏長達50分鐘，近距離朝羅男的頭、腹、頸等要害連開16槍，羅天義當場在自家門口斃命；台南市區漁會前理事長林士傑去年7月8日清晨在自家門前遭23歲陳姓槍手持雙槍狙擊，林士傑身中11槍身亡。

警方發現，高雄羅天義命案與台南林士傑命案的槍手背景、潛逃模式高度雷同，研判背後組織相當專業。據悉，兩嫌都曾到菲律賓受訓，是幫派的種子兵團；兩案皆使用權利車犯案，並在逃逸初期放火燒毀車輛和槍枝，以破壞第一時間的追查線索。

另外，兩案皆仰賴數名共犯連番接應，透過多段交通工具轉運，並由幕後金主，也就是影武者資助整個亡命逃亡計畫。兩案最終潛逃地點都選在屏東東港，利用漁船「桶仔」偷渡出境，楊云豪最後行蹤在菲律賓，陳姓學弟最後行蹤在大陸，兩人目前都下落不明。

警界人士透露，涉嫌槍擊羅天義的27歲楊云豪雖是新北市人，但隸屬明仁會高雄分會，他因為運動細胞好，曾被送到菲律賓受訓。至於涉嫌槍擊台南市區漁會前理事長林士傑的23歲陳姓男子，則是屏東分會成員，兩人是幫派內的學長學弟，先後被送到菲律賓受訓。

知情人士透露，幫派約兩年前開始，便從全國各地分部挑選膽識佳、反應好，具有運動細胞的菁英成員，組織把這些「種子兵團」分批送到菲律賓接受特訓，內容涵蓋射擊與肉搏技巧，學成歸國後即派駐各地，專門執行組織的棘手任務。

竹聯幫之所以敢如此囂張挑戰公權力，是因其決策者持續有計畫地培訓菁英，並準備約3億元的安家基金。這筆鉅額資金，專門用來「照顧」受命犯案後投案入監，或是像楊云豪或陳姓青年潛逃出境的成員，確保他們願意為組織賣命。



