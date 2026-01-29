小哈利不忍了！當眾抱怨庾澄慶「這行為」 伊能靜罕見出面解釋

娛樂中心／蔡佩伶報導

小哈利忍不住抱怨被爸爸庾澄慶「已讀不回」。（圖／翻攝IG）

女星伊能靜跟「哈林」庾澄慶有過一段婚姻，兩人的小孩「小哈利」庾恩利更是跟隨父母腳步，踏入演藝圈發展，近來，庾恩利合體母親一起直播，沒想到竟開口抱怨父親「已讀不回」的行為，對此，伊能靜也罕見跳出來幫忙說話。

當天庾恩利跟母親伊能靜在鏡頭前大啖火鍋，隨後庾恩利也分享了跟爸爸的相處細節，透露有次發現庾澄慶來到長沙工作，於是他傳訊息關心對方，起初庾澄慶還有回應兒子的訊息，結果庾恩利分享自己在南京有音樂節的活動時，卻慘被老爸已讀不回。

廣告 廣告

直至庾恩利回到台北陪庾澄慶過年時，他才發現爸爸老花嚴重，用手機打字十分吃力，讓他不禁笑說「能回就好」，值得注意的是，伊能靜在聽庾恩利講述時，還在一旁緩頰，表示庾澄慶在錄節目，「沒辦法一直回」，事實上，雖然庾澄慶跟伊能靜離婚，不過彼此並未交惡，反而給予孩子滿滿的愛，讓庾恩利在幸福環境下成長。

伊能靜（右）替庾澄慶解釋已讀不回原因。（圖／翻攝微博）

更多三立新聞網報導

吳奇隆：步入中年...高強度運動狂操體力 新髮型遭虧：拖把頭哪弄的

韓職球團傳禁「台、韓兩邊跳」！李珠珢恐受影響 富邦育樂回應了

張惠妹近況曝光！私照突被大咖男歌手外流 男友不忍說話了

安芝儇OL裝太犯規！性感黑絲洩腿根 11秒火辣片流出網看呆

