小哈利第一次獻給繼父秦昊「原因超暖」 伊能靜揭內幕

庾恩利合體繼父秦昊首次登上綜藝節目，伊能靜也曝光內幕。（圖／翻攝自伊能靜、庾恩利工作室微博）





女星伊能靜與哈林（庾澄慶）在2009年宣布離婚，兩人育有一子「小哈利」庾恩利，他也隨著父母的腳步進入演藝圈。日前庾恩利獻出綜藝節目的首秀，不僅與繼父秦昊合體，參加的原因也超級暖心。

庾恩利日前登上中國大陸綜藝節目《快樂趣吹風》，不過出場的方式卻是以「恐怖箱」的方式躲在桌子底下，原本想要拖時間的秦昊，一看到是庾恩利後，連忙將他拉出來，還搞笑說「回去別跟你媽說」，讓全場笑翻。

秦昊忍不住問庾恩利，「你不是不參加綜藝了嗎？怎麼跑來了」，沒想到對方回「就因為你在所以才敢來的」，給足滿滿安全感。事後，伊能靜發文表示，其實一直都有綜藝節目的邀約，但她認為庾恩利大學剛畢業，社會閱歷淺，覺得應該要多累積之後再去嘗試，是後來跟秦昊討論後，才決定放手讓他嘗試。

秦昊與庾恩利在綜藝節目合體。（圖／翻攝自庾恩利工作室微博）

秦昊與庾恩利在綜藝節目合體。（圖／翻攝自庾恩利工作室微博）



