小哈利綜藝首秀 ！與秦昊互動甜到融化 父子相處像好友全場笑翻

記者林宜君／台北報導

女星伊能靜的兒子庾恩利（小哈利）自大學畢業後就開始在大陸發展演藝，除了推出個人創作單曲，日前還首次參加綜藝節目，讓粉絲好奇「首次亮相的原因」。原來，這次節目之所以勇敢參加，是因為有繼父秦昊的陪伴，兩人互動趣味滿分。

在大陸綜藝節目《快樂趣吹風》中，庾恩利化身神秘嘉賓，藏在桌下出場，為秦昊準備驚喜。起初秦昊並不知道是庾恩利，還故意拖延時間，想讓桌下的嘉賓待久一點。不料一發現是兒子，他立刻拉起桌巾，保護庾恩利頭部不撞到，還幽默叮囑：「（出場方式）回去別跟你媽說。」

陸綜藝節目《快樂趣吹風》中，庾恩利化身神秘嘉賓，為秦昊準備驚喜。（圖／翻攝自網路）

秦昊好奇問：「你不是不參加綜藝嗎？」庾恩利笑答：「因為你在才敢來的。」兩人在節目中互動自然，聊生活點滴、爆料媽媽伊能靜的家規，引來觀眾大讚：「能讓孩子這麼信任，肯定是平時給了很多安全感」、「秦昊這反差萌，我給滿分」、「父子倆的互動又好嗑又爆笑」。

伊能靜（左）也在社群分享心情，透露自己一直不敢讓庾恩利（右）參加綜藝。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，伊能靜也在社群分享心情，透露自己一直不敢讓庾恩利參加綜藝：「他大學剛畢業，社會閱歷尚淺，總覺得該讓他多積累一些對世界的理解，再去嘗試」，但在與秦昊溝通後，才放心將兒子交給最信任的繼父。看到庾恩利在節目中從頭笑到尾，伊能靜也感動表示：「恩利肯定樂在其中，這哪像在錄節目？」。

