「小商人」不看好他選嘉義市長 張啓楷親回21字

民眾黨立委張啓楷表態投入嘉義市長選戰，曾力挺顏翎熹（選戰時名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」）選上嘉義市議員的網紅「小商人」分析，嘉義市的態勢很簡單，市長沒人選得贏王美惠，立委沒人選得贏現任市長黃敏惠；貼文也引發張啓楷留言回應：「感謝關心指教，我們繼續努力，一起顧嘉義、造福鄉親」。

「小商人」指出，嘉義市現在態勢很簡單，現任立委王美惠選市長，現任市長黃敏惠補選立委，「2個都毫無懸念」，先不論張啓楷表現是否優秀，嘉義市長根本沒人選得贏王美惠，如果王美惠對上張啓楷，「沒贏2萬票都算輸」。

至於立委補選，「小商人」認為，國民黨只有派黃敏惠出來選才有勝算，嘉義市選民投票就是「選人不選黨」。

其他人選部分，「小商人」提到，父親曾任副議長的鄭光宏，以及與黃敏惠家族好幾代交情的翁壽良醫師，兩人都想代表國民黨角逐嘉義市長，都是在地出身；如果藍白合作，由民眾黨籍來選市長，將衝擊國民黨市議員選情。即使傳統實力雄厚的議員影響不大，但基本盤比較弱的卻可能被分走選票，「就是得多灑一些小朋友來彌補」。

至於王美惠的人和問題，「小商人」指出，王連續2屆被黨內「衝康」，但都高票當選，甚至化解了不少矛盾。他認為民進黨最穩的縣市就是嘉義縣市，而非台南高雄，「賭盤敢開讓2萬以內的，閉眼all in都會贏」。至於黃敏惠動向，他分析，在嘉義市國民黨只剩黃能贏，不是不培養新人，而是被培養的跑得沒她勤。黃也不會在4年後回鍋選市長，要選也是8年後。

