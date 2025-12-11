「小商人」直言選不贏還會衝擊藍議員選情 張啓楷回應了

針對民眾黨立委張啓楷(中)表態選嘉義市長，知名網紅「小商人」直言選不贏立委王美惠。(取自張啓楷臉書／呂妍庭嘉義傳真)

針對民眾黨立委張啓楷表態選嘉義市長，知名網紅「小商人」貼文金句，表示嘉義市態勢很簡單，立委王美惠選市長，市長黃敏惠補選立委，兩個都毫無懸念，市長根本沒人選得贏王美惠，張啓楷出來選，王美惠沒贏2萬票都算輸，張啓楷則在底下留言「感謝關心指教，我們繼續努力，一起顧嘉義、造福鄉親。」

「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」臉書因經常評論時事，擁數十萬粉絲，近日被問到張啓楷選市長，對嘉義政治生態熟悉的「小商人」貼文，指嘉義市現在態勢很簡單，王美惠選市長，黃敏惠補選立委，兩個都毫無懸念，先不說張啓楷優不優秀，市長根本沒人選得贏王美惠，張出來選，王美惠沒贏2萬票都算輸。

小商人說，立委根本沒人選得贏黃敏惠，無關黨籍，總統大選民進黨在嘉義市還是隨便贏，但是國民黨只有黃敏惠出來選才會贏，選人不選黨。

小商人提到，國民黨現任議員鄭光宏（他爸是前副議長鄭俊亨）與翁壽良醫師（與黃市長家族幾代好交情）都想代表車輪黨選嘉義市長，張啓楷委員缺乏地方經營，在南部非常難選。

小商人認為，重點在於母雞帶小雞，如果藍白合，是民眾黨籍的選市長，國民黨市議員選情會受到衝擊。傳統躺著選的議員比較無所謂（張秀華、傅大偉），掛民眾黨籍選市議員的勢必多少會多一些票，會影響基本盤比較弱的車輪黨議員，屆時就是得多灑一些小朋友來彌補不足。

小商人提到，講到王美惠人和問題，在嘉義市黨內內戰，說實在的已經兩屆都有人來衝康她，她還是高票當選，甚至有幾個都已經私下和解了。她這次出來選市長是完全毫無懸念，民進黨最穩的縣市不是台南高雄，是嘉義縣市，賭盤敢開讓2萬以內的，不用抓著懶趴，你脫褲閉眼all in都隨便贏。

小商人說，黃敏惠補選立委，隔壁翁章梁選嘉義海線立委，沒啥好攻擊的，在嘉義市國民黨只剩黃能贏了，不是不培養，是被培養的也跑的沒她勤。會不會4年之後回鍋市長？不會，要的話也是8年之後才有可能回鍋。

