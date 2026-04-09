小四兒子問為何修路要請議員反映?郭建盟推道路資訊管理條例

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〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨籍高市議員郭建盟今質詢指出，小四兒子曾問他、為何修馬路需要請議員反映才會處理？他當下無法回答，感覺資訊不夠透明、制度也不完整，這會期將提出高雄市智慧道路養護資訊管理自治條例，盼建立以數據為核心的道路品質管控機制。

郭建盟說，有一回自己兒子在路上看到感謝議員協助修路的紅布條，好奇問他為何修路需要議員反映？讓他當下很難回答；還有幾次民眾質疑高雄道路品質是否變好，他回應比過去好很多了，卻發現手邊沒數據可佐證。

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他進一步檢視目前道路養護機制，發現四大缺口，包括欠缺數據、人力限制、決策落差、透明不足等。

郭建盟認為，市府其實掌握許多數據，只是沒有整理與公開，所以每次修路時常被質疑，他歸納科學化、數據化、智慧化、透明化、制度化等方向，這會期將提出高雄市智慧道路養護資訊管理自治條例到議會討論，目標要建立以數據為核心的治理制度。

工務局長楊欽富答詢指出，議員提出的自治條例屬於很有前瞻性的想法與做法，也是進步指標之一，與市府目前推動的數位孿生韌性城市平台不謀而合，工務局願意朝此方向努力。

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